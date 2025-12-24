La ex presidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser operada por una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Según el último parte médico, la dirigente presentó un íleo postoperatorio, que es una parálisis temporal del intestino común tras cirugías abdominales, que detiene el tránsito intestinal como consecuencia de la manipulación quirúrgica y la inflamación.

El informe, firmado por la directora médica Dra. Marisa Lanffanconi, confirma que la evolución clínica se mantiene dentro de los parámetros esperados. La tomografía computada realizada al abdomen corroboró el diagnóstico de íleo postoperatorio, por lo que se aplicaron medidas de soporte, manteniendo a la paciente bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. Hasta el momento, no se registró fiebre.

Este tipo de complicación suele ser transitoria y se resuelve con reposo intestinal, control de líquidos y un monitoreo estricto. No se detectaron signos de infección secundaria. La internación se mantiene para garantizar la vigilancia constante y la estabilidad clínica. No se indicó una fecha estimada de alta, ya que la evolución diaria determinará los próximos pasos.

La exmandataria de 72 años fue trasladada el sábado previo al Sanatorio Otamendi después de sufrir dolores abdominales intensos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras una evaluación inicial, los médicos ordenaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia, realizada con la correspondiente aprobación judicial y que, según fuentes cercanas, “salió bien”.

Desde el ingreso, los controles fueron constantes y se administró tratamiento antibiótico intravenoso junto con el mantenimiento del drenaje peritoneal. El seguimiento médico está enfocado en minimizar riesgos relacionados con la infección y la complicación intestinal que se presentó.

Durante las últimas horas, se realizaron estudios complementarios, entre ellos la tomografía que confirmó el íleo postoperatorio. Se ajustaron las medidas de soporte habituales, incluyendo el tratamiento antibiótico y el control del balance hídrico, a la espera de que la complicación se resuelva de forma espontánea.

El parte médico ratificó que no se observaron nuevos síntomas ni complicaciones adicionales y que la paciente permanece sin fiebre, un indicador favorable en su proceso de recuperación. El equipo médico del Sanatorio Otamendi mantiene una evaluación permanente de la situación clínica.

La duración de la internación dependerá de la evolución del íleo postoperatorio y del control de la peritonitis localizada que motivó la intervención. Mientras tanto, se mantiene la restricción de visitas y el acceso controlado en el área de internación, conforme a lo establecido por el tribunal que supervisa la ejecución de la sentencia que cumple la exmandataria.

En paralelo, militantes y seguidores de Cristina Kirchner se congregaron en las inmediaciones del sanatorio para expresar su apoyo, con banderas y mensajes como la consigna “Nunca caminarás sola”, que acompañan la jornada desde el inicio de la internación.