Leves alzas en el cierre de Wall Street

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Wall Street cerró hoy con leves ganancias, en una jornada en la que la difusión de resultados de empresas cotizantes volvió a mostrar contrastes.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió 0,10% hasta 26.814,96 unidades, mientras que el S&P 500 aumentó 0,28% y cerró en 3.004,52 puntos.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, creció 0,19 % y acabó en 8.119,79 unidades.



Los resultados negativos de Boeing no impidieron que sus acciones terminaran la jornada con un aumento del 1,04%, al igual que Caterpillar, cuyos títulos se revalorizaron un 1,23% a pesar de los malos resultados, señaló la agencia EFE.



Hasta el momento, el 81 % de las 118 compañías que han revelado los resultados de los nueve primeros meses del año han superado las expectativas, según la web de análisis de datos FactSet.



La mejora de hoy se produjo tras el rojo que primó ayer, cuando los tres indicadores cerraron a la baja.



En este contexto, la mitad de los sectores terminaron la jornada en verde, con el energético (0,75 %) nuevamente a la cabeza, seguido por el de materiales básicos (0,66 %), el de comunicaciones (0,64 %), el sanitario (0,63 %) y el de bienes esenciales (0,03 %).



En el otro extremo, solo los sectores de bienes no esenciales (-0,43 %) y el industriales (-1,37 %) cerraron en baja.



Entre las 30 empresas cotizadas en el Dow Jones sobresalieron las ganancias de Merck & Co (1,93 %), Travelers (1,54 %), Coca-Cola (1,47 %), Apple (1,34 %) y Caterpillar (1,23 %).