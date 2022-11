Robert Lewandowski habló en conferencia de prensa a pocas horas del inicio del Mundial de Qatar 2022 y negó firmemente haber criticado a Lionel Messi, incluso desafiando a quienes había surgido con esa versión. Además, dejó su nómina de cuatro candidatos para alzarse el 18 de diciembre con la Copa del Mundo y dentro de esa lista incluyó a la Selección Argentina.

Luego de que Messi no lo colocará en su lista de tres candidatos para ganar el premio The Best 2021 trascendieron unas declaraciones del polaco que en la tarde de este viernes se encargó personalmente de negar luego del entrenamiento del combinado europeo pensando en el debut ante México.

"¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi. Messi está en muy buena forma no solo en la Selección, sino también en el PSG. Se nota a cada paso que es una leyenda del Barcelona", destacó Lewy.

También habló del anticipo para el partido entre la Selección Argentina y Polonia, por la tercera fecha del grupo C, y que el mismo es vendido como el duelo entre Messi y Lewandowski aunque podría definir la clasificación de alguna de las dos selecciones a la fase final del torneo.

"Sorprende cómo viven los periodistas extranjeros el partido Argentina-Polonia y el duelo Messi-Lewandowski. Con nosotros nadie piensa en este partido, porque puede ser un partido sólo por el honor", explicó.

Para cerrar, colocó a la Selección Argentina dentro de su breve lista de cuatro candidatos a quedar con la Copa del Mundo. "Brasil y Argentina se ven muy bien, pero también están España y Francia, que a pesar de las bajas por lesiones, tiene a Mbappé y a Benzema, un ataque muy peligroso", concluyó.