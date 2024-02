La diputada nacional por Juntos por el Cambio, Nancy Picón, habló tras la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus y compartió su posicionamiento. Aseguró que la urgencia de las necesidades económicas y sociales ameritaba un tratamiento rápido de la normativa, pero con responsabilidad. A su vez, remarcó que siempre desde Gobierno de San Juan han acompañado y han buscado el diálogo con el oficialismo.

“Nosotros hemos estado acompañando los artículos que se han tratado. Hemos acompañado, pero bueno faltó acompañamiento de un sector radical ahí, y eso hizo que estuviésemos en desventaja con los votos, pero el PRO, Producción y Trabajo, y la Libertad Avanza venían votando en el mismo sentido”, dijo la legisladora nacional y agregó que se trabó en la parte de privatizaciones porque no hubo acuerdo.

“Lo que me parece es que por ahí la situación se dio a que proponían modificaciones, y esas modificaciones no estaban en las bancas de los diputados, y entonces el diputado que no estaba atento o no lo seguía generó como una confusión, y ese puede haber sido un poco el problema”, expresó Picón sobre el tratamiento de la normativa.

Respecto a la acusación de Milei que trató de traidores a los gobernadores, la diputada manifestó que: “Nosotros hemos estado acompañando estos artículos porque considerábamos que eran la base de lo necesario”.

“Está tan mal el país que tampoco podemos tomarnos dos años para sacar herramientas para trabajar. Entonces, obviamente que ameritaba un tratamiento responsable, pero rápido. Así que bueno, seguiremos a disposición y veremos ahora qué es lo que pasa”, finalizó.