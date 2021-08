Liberaron a los tres hombres acusados de violar a una mujer en un hotel alojamiento

Este viernes, en una audiencia de impugnación de medidas cautelares, un juez decidió liberar a los tres hombres, acusados de violar a una mujer de 27 años en un hotel alojamiento, en el departamento Caucete. Según expresaron fuentes judiciales, el magistrado observó que el delito no estaba del todo acreditado para que sigan con la prisión preventiva.

Entre otras cosas, también vio que no existía peligro de fuga en los imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Además no tenía antecedentes penales. La acusación pesa contra Fernando Salinas, Gastón Aciar y Claudio Ardiles, un santiagueño que trabaja en la minería. Si bien ahora están excarcelados, tendrán que cumplir ciertas reglas de conducta. Por ejemplo, ninguno de los tres se puede acercar o tener alguna forma de contacto con la víctima. A su vez, el santiagueño no podrá salir de la provincia hasta que la causa tenga resolución.

El presunto abuso ocurrió el domingo 25 de julio de este año. Según relató la víctima, ella estaba en una reunión con amigos cuando llegaron estas personas. Una de ellas era su amigo: Salinas. Todos estaban tomando bebidas, cuando su amigo le ofreció llevarla en su auto a su casa y se sumaron los otros dos hombres. Esto fue cerca de las 6 de la mañana.

Salinas le había prometido a la mujer dejar a sus amigos primero para después tener un encuentro más íntimo, pero esto no sucedió. El conductor se desvió de camino y la reunión en la casa se extendió dentro del vehículo. En un momento el amigo y la mujer pactan tener relaciones sexuales en un hotel alojamiento, que queda por calle España. El sujeto le prometió que los otros dos hombres se quedarían en el auto, pero eso tampoco sucedió.

Ya adentro de la habitación, la víctima y su amigo mantenían el encuentro sexual cuando de improvisto aparecieron los otros dos hombres desnudos y cometieron la supuesta violación grupal. Después de que salieron del hotel, la mujer llamó al 911 y los presuntos agresores sexuales quedaron detenidos. Posteriormente, los imputaron y le dictaron prisión preventiva por 60 días. Finalmente esa medida quedó sin efecto este viernes.