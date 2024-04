La emoción de la Liga Sanjuanina de Fútbol alcanza su punto álgido en la fecha 8 con un enfrentamiento de alto voltaje entre Juventud Zondina, líder del torneo, y Atenas, su más cercano perseguidor.

Ambos equipos se enfrentarán el próximo domingo, 14 de abril, a las 17, en un duelo que promete emociones fuertes y definiciones trascendentales en la lucha por el liderazgo del certamen.

La jornada futbolística iniciará el viernes 12 de abril con el enfrentamiento entre Unión y Peñarol, seguido por una serie de partidos el sábado 13, donde Alianza se medirá a Villa Obrera, y Rivadavia chocará contra Colón Junior, entre otros encuentros emocionantes.

El plato fuerte de la fecha llegará el domingo con el enfrentamiento estelar entre Juventud Zondina y Atenas, quienes buscarán afirmarse en la cima de la tabla de posiciones. Además, otros encuentros como Del Bono vs. Trinidad, Minero vs. Aberastain, López Peláez vs. Sportivo Picón, Desamparados vs. San Lorenzo y Sportivo 9 de Julio vs. Marquesado, prometen mantener la emoción a flor de piel en cada rincón de la provincia.

La fecha concluirá el martes 16 de abril con el enfrentamiento entre Carpintería y San Martín, cerrando así una jornada llena de pasión, rivalidad y grandes emociones en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Los partidos de la fecha 8

Viernes 12 de abril | 4ta: 19 – 1ra: 21.30

Union vs. Peñarol

Sábado 13 de abril | 4ta: 14.30 – 1ra: 17

Alianza vs. Villa Obrera

Rivadavia vs. Colón Junior

Domingo 14 de abril | 4ta: 14.30 – 1ra: 17

Juventud Zondina vs. Atenas

Del Bono vs. Trinidad

Minero vs. Aberastain

Cancha: Juventud Unida

López Peláez vs. Sportivo Picón

Sportivo 9 de Julio vs. Marquesado

Sp. Desamparados vs. San Lorenzo

Martes 16 de Abril | 4ta: 14.30 – 1ra: 17

Carpintería vs. San Martín