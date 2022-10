Ligue 1: hora, cómo ver y formaciones de PSG vs. Troyes

En el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain recibirá al Troyes, buscando otra victoria en casa. El elenco de Messi, Neymar y Mbappé tendrá la oportunidad de volver a lucirse este sábado 29 de octubre, en un compromiso que corresponde a la jornada número trece de la Ligue 1 de Francia 22/23. Sin lugar a dudas, será un partido para no pestañear, con buena acción garantizada.

Cabe resaltar que los parisinos arribam a este encuentro después de golear por 3-0 a Ajaccio fuera de casa, quedándose así con el primer puesto de la tabla, con 32 puntos a su favor y sacándole cinco de ventaja al escolta. A su vez, vienen de convertirle 7 tantos al Maccabi Haifa por la quinta fecha de la UEFA Champions League. Claro, PSG viene más que encendido a este nuevo obstáculo.

Por el otro lado, el cuadro visitante no pudo hacer más que igualar 2-2 con Lorient en su última presentación en el certamen doméstico. Si bien fue un partidazo en condición de local, no lograron los tres puntos y es por ello que quedaron ubicados en el puesto número once del campeonato, con 13 unidades. En esta oportunidad, Troyes sabe que no son favoritos. Sin embargo, van por el batacazo.

Posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Marco Verratti, Vitinha; Neymar Jr.; Lionel Messi y Kylian Mbappé. DT: Christophe Galtier.

Troyes: Mateusz Lis; Thierno Baldé, Jackson Porozo, Erik Palmer-Brown, Yoann Salmier, Abdu Conté; Rony Lopes, Rominigue Kouamé, Xavier Chavalerin, Wilson Odobert; Mama Baldé. DT: Bruno Irles.

Horarios y transmisión de PSG vs. Troyes

Argentina: 12.00 horas por Star+.

Uruguay: 12.00 horas por Star+.

Brasil: 12.00 horas por Star+.

Chile: 12.00 horas por Star+.

Paraguay: 12.00 horas por Star+.

Bolivia: 11.00 horas por Star+.

Venezuela: 11.00 horas por Star+.

Colombia: 10.00 horas por Star+.

Ecuador: 10.00 horas por Star+.

Perú: 10.00 horas por Star+.

México: 10.00 horas por Star+ y ESPN 3.

Estados Unidos: 09.00 PT / 11.00 ET horas por FuboTV, Fanatiz y beIN SPORTS.

España: 17.00 horas por Canal a confirmar.

Historial

Se midieron en 31 oportunidades.

PSG venció en 20 partidos.

Troyes venció en 4 partidos.

Igualaron 7 veces.