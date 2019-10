Limón recorre Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Rosario con su primer disco

La banda de rock alternativo y pop Limón se presentará el viernes en un local del barrio porteño de Palermo, donde repasará las canciones de su primer disco “Una casa sin espejos” y las tres canciones del reciente EP.



Limón actuará cerca de la medianoche en la sala Lucille, de Gorriti 5520, junto al grupo rosarino Muñecas y los Djs Toto & Ringo.



El quinteto continuará el jueves 7 de noviembre en el Allright Bar (avenida Illia 172) de San Luis, el viernes 8 en Bela Lugosi Bar (Belgrano 1008) de Córdoba y el sábado 9 en Fauna Bar (Tucumán 1016) de Rosario.



La banda formada en 2015 por Ezequiel Amster (voz y bajo), Pedro Blumenfeld (voz y guitarra), Andrés Mindlin (guitarra y programaciones), Tomás Hepner (sintetizadores) y Joaquín Echandi (batería), es dueña de un estilo propio que conjuga elementos del rock pop sónico y electrónicos.







- Télam: ¿Cuál fue la mayor dificultad con la que se encontraron como grupo?



- Tomás Hepner: La complejidad misma de ser cinco pibes materializando un concepto que aparentemente nadie necesita que exista, para luego descubrir que lento, a medida que se activa, el concepto es transformador.



- T: ¿Qué posibilidades tiene en la escena actual una banda emergente?



- TH: Tener una banda, buscarse un lugar en la escena y entender cómo funciona hoy en día es una aventura porque la escena es dinámica y la industria musical no es ajena a eso. Nosotros somos agradecidos con Geiser, nuestro sello, que nos da un espacio para expresarnos; con las bandas de largo recorrido que nos invitaron a ser parte de sus shows como Ese Perro, Kapanga, Hijos de Padres, entre otros; y con la gente, que cada vez son más los que se acercan personalmente o por las redes para contarnos como conectan con lo que hacemos.



- T: ¿Con qué sonido se pensaron en un comienzo?



- TH: Siempre tuvimos en claro que el rock como forma de expresión sonora es el género que nos une a todos, en cuanto al uso de riffs o melodías icónicas y guitarras distorsionadas. Pero a lo largo de los años, perfeccionándonos como compositores, en la interpretación de instrumentos y respecto de la teconología, nos acercamos a lo que más nos representa que es el rock alternativo, la fusión de elementos del rock, con pop y electrónica. Ese encuentro es nuestro sello.



- T: ¿Por qué lanzar un EP en vivo?



- TH: Hoy la escena se rige por la generación constante de ruido y no quisimos quedar afuera, pero tampoco sumarnos por inercia. No creíamos que nuestro LP merecía tan rápido perder protagonismo, por eso nos pareció que re-interpretar nuestras canciones en un formato audiovisual tenía sentido, y sobre el cover que hicimos de Juana Molina, nuestra admiración es total y disfrutamos de descubrir cómo sonaba para Limón una canción ajena.