Lionel Scaloni le respondió a Di María por la no convocatoria a la Selección Argentina

Lionel Scaloni anunció la lista de convocados para las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 con la ausencia de Ángel Di María, de gran presente en PSG, y fue criticado por el propio futbolista. Sin embargo, el director técnico le bajó la fuerza a esa bola de nieve que se generó y aseguró que no le cerró las puertas.

"No le cerramos la puerta a él ni a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", expresó el entrenador, en diálogo con La Central Deportiva, ante las duras palabras del rosarino.

Di María fue uno de los estandartes del Paris Saint-Germain que se metió en la final de la Champions League y, a su entender, hizo lo méritos suficientes para volver a vestir la camiseta argentina. La no convocatoria lo hizo explotar y fue contundente.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar en la Selección", había sentenciado el Fideo en diálogo con Closs Continental.

Uno de los argumentos por los que Di María no fue parte de la consideración de Scaloni en las últimas convocatorias es el famoso recambio generacional que encabezó desde su llegada a la Selección Argentina.

El director técnico corrió a algunos históricos de la Albiceleste y le dio lugar a nuevas caras. "Cuando agarramos la Selección era el momento de hacerlo. Hoy ya tenemos una base de jugadores que siempre han estado con nosotros y nos han respondido. Eso nos da confianza para lo que viene", explicó.