Lisandro López afirmó que Racing encarará "para ganar" la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lisandro López, delantero y capitán de Racing Club, aseguró hoy que su equipo encarará "para ganar" la actual edición de la Copa Libertadores, aunque reconoció que será "muy difícil".



"Racing va a jugar, va a competir y la va a encarar para ganar, como cada competencia, aunque va a ser muy difícil", declaró 'Licha' sobre la mayor competencia a nivel clubes de Sudamérica.



"Mantengo la postura de que la Libertadores es muy difícil de ganarla. Venimos de jugarla con frecuencia hace poco tiempo y tenemos que seguir participando y ganando experiencia", continuó en diálogo con Fox Sports.



Racing Club, que no gana la Libertadores desde la edición de 1967, integrará el grupo F junto a Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.



"Vamos a competir las fechas que quedan del torneo, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Libertadores con todo y por todo. Estamos trabajando para eso", dijo sobre su deseo de cara a los competiciones que afrontará el conjunto 'albiceleste' en el presente semestre.



"Tenemos que seguir compitiendo, ocupar los primeros puestos y armar planteles para ganar campeonatos", siguió el oriundo de la localidad bonaerense de Rafael Obligado.



López, de 36 años, destacó que Racing tiene un "buen plantel", aunque se mostró autocrítico al reconocer que es "corto" si se tienen en cuenta los compromisos deportivos de la institución de Avellaneda en 2020.



"Tenemos un buen plantel, pero tenemos muchas competencias en el semestre, y si queremos ganar todo o algo de lo que tenemos por delante, tenemos un plantel corto", sentenció.



"Hay que contar con un buen plantel y algo más numeroso para poder afrontar todas las competencias. Están las bases, el club está bien consolidado para que armar buenos grupos de trabajo y pelear cosas importantes", continuó.



El futbolista surgido de las inferiores de Racing, además se refirió sobre la filosofía de juego del entrenador Sebastián Beccacece, sistema con el que reconoció sentirse favorecido.



"Estamos trabajando con un sistema nuevo, con un 4-3-3 que me favorece porque no tengo tanto recorrido ni tanto desgaste físico, y tengo que pivotear y esperar el centro de los extremos", comentó el máximo ídolo de Racing en la actualidad.



El ex jugador de Olympique de Lyon, de Francia, y del Inter de Brasil también se refirió a su posible retiro una vez que termine su contrato con la 'Academia' en junio próximo, y al respecto dejó en claro sus ganas de "seguir jugando".



"Todavía quiero seguir jugando, tengo muchas ganas y el cuerpo me está respondiendo por ahora. Si no me pasa nada físicamente hasta junio estaré en Racing y después veremos", dijo.



"En Argentina solo juego en Racing. Si no sigo acá, me retiraré o seguiré mi carrera en otro club del exterior, pero es algo que todavía no me puse a pensar", concluyó Lisandro López.