Lissa Vera teme por su vida tras denunciar al ex de Lowrdez de Bandana

La preocupación por Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, sigue generando conmoción en su entorno. En medio del caso judicial que involucra a su expareja, Leandro García Gómez, la cantante Lissa Vera habló en el programa Puro Show para explicar los motivos que la llevaron a radicar una denuncia en su contra. Lissa, conmovida y contundente, aseguró que teme por su vida y pidió protección para ella y sus compañeras.

Lissa Vera tomó la determinación de actuar porque había "demasiados indicios de que esto se podía agravar". A pesar de saber que Lourdes podría odiarla, tomó la decisión de hacer la denuncia para "protegerse a sí misma".

Publicidad

El temor de la artista es palpable. Ella reveló que pidió una restricción de acercamiento para García Gómez, ya que la necesita para resguardarse, especialmente porque tiene dos hijos. Vera explicó que el tipo es "rencoroso, vengativo" y "la odia", razón por la cual pidió una perimetral.

La artista insistió en que teme represalias y detalló la razón de su miedo: García Gómez "es un tipo que tiene contactos" y si no actúa él mismo, "puede mandar a alguien". Su advertencia fue directa: "Si a mí me pasa algo, viene de su lado". Lissa incluso confesó que recibió mensajes intimidantes provenientes del celular de Lourdes.

Publicidad

Lissa considera que sus compañeras de Bandana, como Valeria y Virginia, también deberían pedir medidas de protección. De hecho, Lissa pudo ver las novedades por televisión y se conmovió al saber que con la denuncia lograron sacar a Lourdes de la casa: "Valeria lloraba, decía que estaba muy movilizada porque pudimos lograr sacarla de ahí”.

La relación entre Lissa y Lourdes ya estaba deteriorada porque Lourdes odiaba que Lissa hablara sobre este tema. El detonante que motivó a Lissa a denunciar fue el incidente ocurrido el 1 de octubre, cuando los vecinos llamaron a la policía y García Gómez fue detenido. Según Lissa, él "estaba golpeando tanto a Lourdes que se lo llevaron detenido".

Publicidad

Vera teorizó que García Gómez agredió a Lourdes ese día porque ella había cometido el error de "tirarle buena onda" a Lissa en una conversación del grupo de Bandana, y como él no podía golpear a Lissa, "le pegó a ella".

Indignada por la situación judicial, Lissa cuestionó el accionar de García Gómez, señalando que se ríe de la policía y debe tener contactos en la política, ya que "una persona normal no anda por la calle con dos condenas en suspenso". Lissa finalizó pidiendo a la prensa que mantenga la verdad, ya que, aunque espera que Lourdes "se mantenga viva", advirtió que "Lourdes va a tratar de defenderlo con uñas y dientes, incluso con la prensa".