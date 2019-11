Llamado a licitación, exámenes médicos y desamiantar, los reclamos de los trabajadores del subte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un llamado a licitación para la compra de nuevas formaciones que reemplacen las que tienen asbesto, entrega de los exámenes médicos y la inclusión en los estudios de más trabajadores y el desamiantado general son los ejes del reclamo que motivó el paro de subte de tres horas durante la mañana de hoy en las líneas A, B y D y la interrupción del servició que habrá esta noche en la C, E, H y el Premetro.



"La semana pasada anunciamos una nueva flota con asbesto comprada en 2012 en plena prohibición del amianto. Esas formaciones se compraron a Japón, además de las que ya sabíamos que se habían comprado a España", señaló a Télam Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en la cabecera San Pedrito de la línea A.



Entre las 5.30 y las 8.30 de la mañana, las líneas A, B y D estuvieron de paro y la medida se repetirá a partir de las 21 y hasta el cierre del servicio en la C, E y H y el Premetro,



"El tema que tenemos hoy es que si bien SBASE (la empresa concesionaria) reconoció que había amianto en la línea B, todavía no lo hizo en las otras ni tampoco hizo el llamado a licitación", explicó Pianelli.



Y continuó: "Por eso, una de las demandas de esta medida de fuerza es que se fije fecha urgente para la licitación, porque un tren no es algo que se compra en un comercio, sino que es un proceso porque las formaciones se hacen a medida, por lo que entre la licitación y la entrega pasan al menos tres o cuatro años".



El secretario de los Metrodelegados informó que "otro punto del reclamo es que queremos que se entreguen los estudios a los trabajadores para que cada uno pueda elegir con qué médico consultar y tratarse; también exigimos que se incorporen (a los estudios de riesgo) a trabajadores de la línea C y D que manipularon el tren japonés".



El sindicalista recordó que del estudio de 180 trabajadores, en 13 casos se detectaron "placas pleurales" (engrosamiento de la membrana que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones).



"Hay que estudiar como mínimo a 2.000 compañeros. Por suerte lo que se detectó no es cáncer ni asbestosis. Sin embargo, hay una implicancia para el trabajador que estuvo 20 años tocando, puliendo y manipulando el asbesto que va a tener que hacerse estudios una vez al año por el resto de su vida que es muy angustiante para él y su familia", sostuvo.



En relación a cómo continuarán con las medidas, Pianelli sostuvo que "hemos tratado de no hacer medidas de fuerza; hace dos años que descubrimos esto y es la tercera medida por esa causa y todas fueron de dos o tres horas; lo que entendemos es que este no es un problema gremial sino de salud de los trabajadores y de salud pública".



El metrodelegado recordó, además, que "nos presentamos ante la justicia para que obligue a desamiantar", y describió que "eso implica retirar todo lo que tenga amianto o limpiar las fibras que hayan quedado como se hizo en Madrid, que limpiaron los lugares donde había que trabajar y los otros los sellaron y no se podían manipular hasta que hayan sido reemplazados".



Y concluyó: "Sabemos que no hay soluciones inmediatas, pero si no se comienza no se llega nunca. Lo que estamos pidiendo, entonces, es que se avance en los distintos procesos", concluyó.