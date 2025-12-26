Llanto y angustia: así pasó la Navidad Morena Rial en la cárcel

Morena Rial atravesó una Navidad sumamente difícil mientras permanece detenida en la Cárcel de Magdalena, aguardando el juicio por una causa iniciada en enero de 2025.

Según informó el periodista Fede Flowers, la joven se mostró profundamente deprimida y se resistió a abandonar su celda hasta que una compañera la convenció cerca de las 23:00 horas.

Durante el encuentro, cenaron carne al horno con ensalada y sándwiches de miga, aunque el clima festivo fue inexistente. Testigos de la intimidad del penal aseguran que la hija de Jorge Rial brindó entre llantos y se retiró a dormir inmediatamente después.

La situación judicial de la imputada se vincula a una investigación de la Fiscalía de San Isidro por robo agravado bajo la modalidad de “escruche” y presunta participación en una banda delictiva.

Recientemente, su defensa técnica sufrió cambios tras el alejamiento de Alejandro Cipolla, quedando el caso bajo la representación de Marcelo D’Angelo y Martín Leiro.

A pesar de su estado emocional, han trascendido intenciones de la detenida de comenzar a trabajar dentro del establecimiento penitenciario próximamente.