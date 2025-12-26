Las pericias ordenadas por la fiscalía y la tomografía practicada a la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida confirmaron aspectos clave de la herida e impulsaron nuevas medidas en la investigación, al tiempo que la menor continúa internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía en estado crítico pero estable.

Según fuentes judiciales, el estudio por imágenes indicó que el proyectil que impactó en la cabeza de la niña sería (en principio) de calibre 40, aunque los investigadores también evalúan la posibilidad de que se trate de calibre 9 mm, y las pericias balísticas avanzan para determinar con precisión el tipo exacto de arma utilizado.

Publicidad

Las pericias balísticas no solo se apoyan en la tomografía, sino también en el hallazgo de varias vainas servidas de arma de fuego cerca del lugar del hecho, encontradas en distintos puntos de la cuadra en Villa Sarmiento. La fiscal Valeria Courtade pidió cotejar estas vainas con las características del proyectil alojado en el cráneo de la nena para poder establecer si provienen de la misma arma y avanzar con posibles allanamientos.

El análisis balístico y el estudio detallado de la bala que permanece dentro de la fosa posterior del cráneo (sin orificio de salida) son pasos fundamentales para identificar el arma que se utilizó y acotar la zona desde donde se efectuaron los disparos, lo que podría acercar a la Justicia a determinar responsabilidades.

Publicidad

Mientras tanto, médicos y familiares siguen de cerca la evolución de la niña, que fue trasladada inicialmente al Hospital San Juan de Dios y luego derivada al Sanatorio de la Trinidad debido a la gravedad de la lesión. Su pronóstico aún es reservado, y los estudios continúan siendo clave tanto para la atención médica como para la investigación penal en curso.