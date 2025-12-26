Al menos dos personas murieron este viernes en el norte de Israel tras un ataque que combinó un atropello con un vehículo y un apuñalamiento, en hechos que la policía israelí investiga como un posible acto terrorista. La causa continúa bajo investigación mientras las autoridades trabajan en el lugar de los hechos.

El ataque comenzó en la ciudad de Beit She’an, donde un hombre embistió con su vehículo a un peatón de unos 68 años, provocándole la muerte en el acto. Casi simultáneamente, otra víctima (una joven de alrededor de 19 años) fue apuñalada fatalmente cerca de la ruta 71, según los informes policiales y de los servicios de emergencia locales.

Tras los hechos, el agresor huye en su automóvil y fue neutralizado por las fuerzas de seguridad en las proximidades de Afula, luego de que un civil lo enfrentara, y fue herido por disparos antes de ser trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia.

Además de los dos fallecidos, al menos dos personas más resultaron heridas con lesiones leves, incluyendo a un adolescente que fue internado tras ser impactado por el vehículo en Beit She’an.

La policía aseguró que el presunto atacante provendría de Cisjordania, y aunque se lo investiga como un ataque terrorista, las indagaciones seguirán para confirmar los móviles y los vínculos del agresor.

El incidente se inscribe en un contexto de violencia intermitente entre Israel y grupos palestinos, que ha elevado las tensiones en la región en medio de un conflicto de mayor escala que afecta también al Cisjordania y Gaza desde hace varios años.