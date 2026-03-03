A partir del 18 hasta el 21 de marzo, las aguas sanjuaninas serán un entorno privilegiado para cientos de competidores del país. La provincia tendrá dos sedes para esta fecha importante del calendario nacional en el Campeonato Argentino de Natación Pileta y de Aguas Abiertas que organiza la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) en articulación con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia de San Juan.

Con la misión de garantizar una competencia segura, profesional y deportiva para los nadadores y también para el público, las pruebas se realizarán en el Palomar Universitario (los días 18, 19 y 21 de marzo) y para aguas abiertas en el lago del Dique Punta Negra (los días 21 y 22 de marzo).

Para el Master de Natación en pileta, participarán los mejores nadadores del país en categorías pre-master y master, tanto de mañana como tarde cubriendo las modalidades estilo libre, espalda, pecho, mariposa y combinados, además de los relevos.

Mientras que el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas, que será la tercera fecha del torneo, para categorías Juvenil y Mayor y también del torneo Argentino Master de Aguas Abiertas. En este aspecto, las pruebas suelen variar entre los 5 km, 7.5 km y 10 km para los federados, mientras que para los Master existen circuitos adaptados de menor kilometraje y pruebas participativas. Para dichas competencias, se estima la presencia de alrededor de unos mil nadadores argentinos.

Sin duda, la mirada estará puesta en Sofía Ovalles. Hace apenas unos días la sanjuanina se consagró ganadora de la prueba de 5k en Córdoba y logró la clasificación al Mundial de Natación que se desarrollará en Santa Fe del 3 al 6 de septiembre. En las próximas semanas, estará lista para competir en la tercera fecha nacional.

Sofía, actual campeona argentina y para el segundo semestre representará al país en el mundial con la selección nacional, entrena en el Club Ausonia con Martín González como entrenador y junto a él, trabajan con el equipo los profesores Martin Perrone, Tomas Rivera y Rolando Saldívar.

Además de Sofía, hay otros nadadores de élite que suelen representar a la selección y estarán compitiendo como Martín Perrone, un especialista en pruebas de fondo (libres y combinados) con podios nacionales constantes.

También, estarán Mauro Czybuk, destacado en espalda y mariposa, con récords nacionales en categorías juveniles.

Otro dato interesante, será que varios nadadores amateurs se han federado especialmente para este encuentro. Se espera que la representación local en las categorías Master (de 25 años en adelante) sea la más numerosa del torneo.

El Palomar

Para acondicionar y seguir con todos los requerimientos reglamentarios de CADDA, la pileta de El Palomar quedará cerrada para los socios y adherentes. Entre el 18 al 22 la pileta debe tener el agua renovada y preparada para la competencia.

La dirección de deportes de la UNSJ está en este momento trabajando en el proceso de vaciado y renovación de agua que son necesarios unos 4 millones de litros aproximadamente.