Llega el martes a Salta Gustavo Zanchetta, el ex obispo de Orán acusado de abuso sexual

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Luego de que una fiscal de Salta pidiera su captura internacional, el ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta, acusado de abusos sexuales y trasladado al Vaticano a fines de 2017, partirá mañana desde Roma y llegará al aeropuerto de Salta el martes a la mañana, informó su abogado canónico y vocero, Javier Belda Iniesta.



La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió el 20 de noviembre la captura internacional del ex obispo, luego de que no respondiera a llamados telefónicos ni correos electrónicos para ser notificado de cualquier acto procesal y tras haber constituido domicilio en el estado Vaticano.



Belda Iniesta explicó en una nota enviada a los medios, reproducida por la agencia EFE, que Zanchetta "no tiene paradero desconocido ni está refugiado o huido de la justicia", sino "en la residencia indicada a las autoridades judiciales cuando fue convocado por estas".



Agregó que el sacerdote "no quiso hacer hasta ahora manifestaciones públicas para respetar el proceso judicial y que se esclarezca lo antes posible la situación".



El letrado aseguró que "el defensor secular en la causa penal de Zanchetta está en constante comunicación con las autoridades judiciales", e indicó que "nunca le han manifestado inquietud alguna ante la actitud procesal" del ex obispo argentino.



Zanchetta fue denunciado el 6 de febrero pasado por un joven que aseguró haber sufrido "episodios de contenido sexual" por parte del ex obispo a partir de 2017, en el edificio del Seminario Juan XXIII y en un domicilio particular de Los Toldos.



Otro seminarista lo denunció días después por hechos similares "en la casa parroquial San Antonio, el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del obispo", desde 2016.



Zanchetta renunció al Obispado el 31 de julio de 2017, abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el papa Francisco como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.



Francisco afirmó en mayo en una entrevista concedida a la cadena mexicana Televisa que Zanchetta "ya está siendo juzgado en el Vaticano por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe".