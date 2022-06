¿Llega? Lo que dijo Marcelo Gallardo sobre Luis Suárez

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló después de la última goleada conseguida. El conjunto "Millonario" goleó por 5 a 1 a Unión en condición de visitante, por lo que su director técnico aprovechó y habló con la prensa luego de finalizar el partido. En conferencia, el "Muñeco" tocó temas como la contundencia del equipo, la salida de Julián Álvarez, la vuelta de Lucás Beltrán y el posible arribo de Luis Suárez.

Al comienzo, Gallardo afirmó: “Fue un rival que en nuestra última visita nos ganó jugando de una manera. Hoy decidimos jugar de otra manera contrarrestar eso y salió bien. Jugamos el partido físico que había que jugar. A veces cuando te encuentran la vuelta hay que analizar y entender que también se puede cambiar. A veces hay que cambiar a través de lo que los rivales nos van proponiendo y limitando. Hoy también fuimos muy efectivos. En un partido cerrado, hacer cinco goles no es fácil y menos en esta cancha. Estoy contento con el equipo porque tuvieron muy buena predisposición”.

Sobre los goles esperados de Julián Álvarez y Braian Romero, Marcelo indicó: “Como conductor de grupo uno tiene que acompañar los procesos de rachas negativas y trabajar. Observar, ver comportamientos y no solamente el suyo. Si Julián no hace goles se dice que está pensando en otra cosa, pero lo ves correr como un jugador que está vendido y juega como si fuera su primer partido. Eso es contagio para Braian que si no hace goles entra y no quiere bajonearse”.

El equipo que tiene y el que sueña Marcelo Gallardo

En relación a la salida de Julián Álvarez, el que estará cuatro duelos más con River Plate y luego pasará al Manchester City, Gallardo acotó: “Uno está para acompañar los momentos de los futbolistas buscando soluciones y que los jugadores se sientan que están respaldados. Reemplazarlo es difícil. Su crecimiento en estos años ha sido increíble, notable en todo sentido. Hoy es un futbolista de muchísima jerarquía, por eso se va a un club tan importante. Con funcionamiento y alternativas, con jugadores que puedan asumir esa responsabilidad en el equipo. De esa manera se llena ese espacio”.

Cuando fue consultado por los refuerzos, no se guardó nada y contestó de manera tajante. Por el caso de Lucas Beltrán, quien tendría que retornar a River Plate, elenco en problemas con Colón de Santa Fe, y por Luis Suárez, uruguayo que está libre y podría vestir los colores del elenco de Núñez, Marcelo Gallardo aportó: “No ha cambiado la situación, no tengo nada para decir. Esperemos cómo se desarrolla el inicio de semana para ver si hay novedades”.