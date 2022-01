Con Supermercados Vea y tu HUARPE 365, no tenés que preocuparte por nada. Haciendo tus compras en línea, no sólo disfrutás de los mejores precios y los descuentos únicos que te da HUARPE 365. También recibís tus compras en la puerta de casa.



¿Te quedaste con la heladera vacía o te falta algo para la cena de esta noche? ¿Estás cumpliendo aislamiento en casa por la nueva ola de contagios?

Comprar en la tienda online de Vea es super fácil y rápido. Ya no hace falta perder tiempo en filas, podés comparar todos los productos que necesites y lo mejor: seguís aprovechando un 15% de AHORRO en el total de tu compra y SIN TOPE, gracias a Huarpe 365. Además, si tenés Tarjeta Cencosud accedés a un 5% adicional.



Con VEA y HUARPE 365 tu ahorro no termina aquí… porque si vas a comprar online también tenes promociones exclusivas en productos seleccionados cargados en la web.

COMO HACER TU COMPRA ONLINE

Si estás listo para aprovechar esta novedad y es la primera vez que vas a comprar en línea, te contamos cómo hacer tu compra paso a paso y acceder al descuento.

Ingresá a VEA.COM.AR y en el margen superior izquierdo elegí tu sucursal más cercana, ya sea para retirar tu compra lista por una tienda y sin colas (compra mínima $1500), como para solicitar que te la envíen a tu casa (compra mínima $2000).

Para que tengas en cuenta, las sucursales que actualmente trabajan con esta modalidad son las siguientes:

Av. 25 de Mayo esq. Jujuy, Capital

Av. Ig de la Roza oeste 1986, Alto del Bono Shopping, Capital

Lib. San Martín oeste 5080, Rivadavia

Diagonal Sarmiento, Caucete (sólo retiro en tienda)

Gral Acha 130

Y este es el mapa de la zona de cobertura en la que llega el envío a domicilio:

Una vez seleccionado tu local más cercano, agregá al carrito todo lo que necesitás, siempre es recomendable mirar las ofertas que hay en la página principal ya que muchas son exclusivas para la metodología de compra en línea.



Al finalizar solo tenés que aclarar cómo obtener tu compra: podés retirar en sucursal (sin hacer fila) o recibirlo en tu casa. Si seleccionas la segunda opción, también te permite elegir el horario más conveniente para recibir tu mercadería. Para ello. la tienda brinda 6 opciones:

de 10hs a 13hs,

de 13hs a 16hs,

de 16hs a 19hs y

de 19hs a 21.30hs.



SUMÁ MÁS AHORROS

Por último, seleccionando la opción de “cupón de fidelidad” para cargar tu 15% descuento de HUARPE 365 cada lunes y jueves. El beneficio lo verás recién reflejado en tu ticket impreso, al recibir tu compra.



Si te quedan dudas de cómo comprar con tu beneficio en línea, podés ver el siguiente VIDEO

Tu ahorro te espera con Tarjeta 365 en todas las sucursales de Supermercados Vea.

Empezá a hacer la lista de tú compra, que con HUARPE 365 te ayudamos a llenar el carrito, sin pagar de más.

El Club de Descuentos HUARPE 365 es tu aliado del ahorro, con descuentos en prestadores de todo el país. Suscribite hoy sin costo y probá 3 meses GRATIS haciendo clic aquí.