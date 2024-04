¿Lo despiden? Las novedades sobre Xavi en Barcelona tras perder con Real Madrid

La posibilidad de que Xavi permanezca en el banco de suplentes del Barcelona la próxima temporada parece cada vez más cercana. Tras anunciar en enero su decisión de dejar el cargo, el técnico está reconsiderando seriamente su posición. Ha dado un paso importante al aceptar reunirse con el presidente para discutir su continuidad, lo que indica un cambio de rumbo en su postura.

Tanto Joan Laporta como Deco ven la permanencia de Xavi como la mejor opción en este momento. Las alternativas externas no son viables, ya sea porque los candidatos no están disponibles o porque su contratación requeriría un gasto considerable. La opción de Rafa Márquez es considerada como la más probable en caso de que decida marcharse, pero representa un riesgo debido a su inexperiencia en el primer equipo.

Publicidad

En la reunión próxima, Laporta y Deco expresarán su apoyo total a Xavi y discutirán la posibilidad de proporcionarle el mejor equipo posible dentro de las limitaciones financieras del club. A pesar de las restricciones impuestas por el Fair Play Financiero, el DT no tiene intenciones de exigir grandes inversiones en el mercado de fichajes, siendo consciente de la situación económica del club.

El futuro de Xavi parece estar en Barcelona

En los últimos mercados, el Barcelona ha tenido dificultades para fichar los jugadores deseados, limitándose a incorporaciones modestas como la de Oriol Romeu por menos de cuatro millones de euros. Xavi comprende estas limitaciones y está dispuesto a trabajar con los recursos disponibles para construir un equipo competitivo. Tras perder el Clásico con Real Madrid, el entrenador dijo: "Estoy muy decepcionado. Si queremos que se diga que es la mejor liga del mundo....".

"Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Nos ha caído todo cruz. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía. Hoy es el cúmulo de despropósito. Estoy orgulloso del equipo. Creo que hemos sido mejores y competido mejor. Hemos jugado muy bien, hemos generado más y hemos defendido bien. Hemos controlado el partido. Hemos merecido la victoria. Se nos escapan los puntos por situaciones que no dominamos, como una transición. Es una lástima. Merecíamos más", cerró Xavi.