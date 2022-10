¡Lo que todos quieren saber! Rodrigo De Paul habló de su intimidad con Messi

Rodrigo De Paul, actual futbolista del Atlético de Madrid, es furor por su amistad con el mejor del mundo. El mediocampista, pieza clave en la Selección Argentina, es quien parece estar al lado de Lionel Messi a cada paso que dan cuando están juntos. Por eso, dialogando con Sebastián Vignolo para el ciclo En Primera Persona de Star+, no se guardó nada y contó varios detalles que le interesan a muchos amantes de la "Albiceleste".

"Siento que él tiene mucha confianza en mí. Siento que con él mirándonos ya nos entendemos. Me joden con eso un montón. ‘Rodrigo Scaloni’, son bravos. Pero hay una realidad, no tengo vergüenza en decirlo, él sabe que cada vez que me ponga la camiseta de la selección, obviamente que por la selección, pero por él también, siempre voy a dar un plus. Me hizo cumplir el sueño más grande de mi vida", partió diciendo De Paul.

Publicidad

Luego, Rodrigo destacó: "Así como él siente que voy a dar aún más de lo que tengo, yo también confío mucho en él y lo que piensa sobre mí. Por ahí a veces le digo, ‘Dale Leo, siempre te la agarrás conmigo’. ‘Y bueno boludo, hacé las cosas bien’ (le contesta Scaloni). Siempre con respeto, es el técnico. Sé de qué lado me lo hace y sabe que conmigo es una relación muy linda que no nos hace falta todo el tiempo, pero hay una confianza extrema. Toda esa confianza que él depositó en mí se la pude devolver y está bueno".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Revelación de Rodrigo De Paul

"Le digo El Pequeño a veces. Es una persona normal. Sí es verdad que mueve un montón, pero a él le gusta que lo tratés así, que lo jodas, sentirse en un lugar donde pueda ser él, Leo, y no Messi. Hoy creo entenderlo y no lo jodo. Hay momentos que lo tenés que entiendo que por ahí hay que dejarlo un rato solo. Nosotros tenemos las habitaciones en el predio, yo estoy en la 8 y él en la 10, son par e impar. La mía de la de él la separa una puertita", aseveró el centrocampista del "Colchonero".

Para cerrar, Rodrigo De Paul aportó: "Con el tiempo vas entendiendo los momentos, cuando sí, cuando no, todos tenemos problemas: que te llaman tus hijos, que te extrañan, cualquier cosa puede pasar. Nos entendemos mucho desde ese lado y por eso la relación que tenemos. A la mañana nos levantamos muy temprano y siempre tomamos mate. Aunque otro se levante temprano, no puede venir, es una costumbre, empezamos Leo, Papu, yo, después aparece Fide, después Lea, Gio y último Nico Otamendi".