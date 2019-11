Lol Tolhurst: "The Cure es mi familia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Antes de su visita para tocar en la Argentina, Lol Tolhurst, uno de los miembros fundadores de la banda británica The Cure, en donde se desempeñó como baterista y tecladista hasta 1989, cuando fue expulsado por sus problemas de adicciones, afirmó que siente a los integrantes del grupo como su familia.



“The Cure es mi familia. Cuando pienso en ellos los veo como a mi familia. Crecimos juntos, vivimos muchas cosas juntos. Como en una familia, hay momentos buenos y malos pero siempre los amás. Cuando nos encontramos, hablamos de todo, recordamos cosas del pasado, reflexionamos”, detalló Tolhurst en diálogo con Télam.



Con ese carácter retrospectivo, el ex integrante del icónico grupo visitará nuestro país, en donde el 18 de noviembre mantendrá un encuentro con fans e interpretará clásicos de The Cure junto a la banda tributo Obscura, en The Roxy, ubicado en el barrio porteño de Palermo.



La presencia del músico en la Argentina se enmarca dentro de la recorrida mundial que realiza desde hace más de dos años para presentar su libro de memorias “Cured: A tale of two imaginary boys”, título que echa un guiño a su sinuosa relación con Robert Smith a partir de un juego de palabras que remite a “Three imaginary boys”, primer disco del grupo.



Se trata de un trabajo en donde, de manera descarnada, Tolhurst recuerda sus primeros pasos junto a Smith, la construcción del sonido que caracterizaría al grupo, su desplazamiento de la batería a los teclados, su posterior expulsión del grupo por sus adicciones, la disputa judicial con su ex compañero y el posterior reencuentro en 2011.



“Lo más importante para mí es contar todo lo que está pasando con mi libro. Estuve los últimos dos años y medio girando por el mundo con él porque necesitaba reconectarme con los fans de The Cure. Quería agradecerles por todo lo que me dieron. Esta es una experiencia de comunicación”, explicó el artista.



En una charla telefónica desde Los Ángeles con esta agencia, Tolhurst habló sobre el proceso de escritura del libro, recordó sus inicios con The Cure y la traumática visita del grupo en 1987, debido a los enfrentamientos entre el público y la policía en el interior del estadio de Ferro Carril Oeste, en medio del show.



Télam: ¿Qué lo motivó a escribir este libro autobiográfico?



Lol Tolhurst: Un amigo me lo sugirió y me pareció bien. Al principio tuve miedo, no de escribirlo, sino del proceso de contar la verdad. Me dí cuenta que, de hacerlo, debía exponerlo todo, tenía que ser honesto porque, de no serlo, la gente se daría cuenta. Así que tuve que hacer un viaje instrospectivo sobre lo vivido, mi familia, la gente que amo. Yo prefiero llamarlo mis memorias, más que mi biografía, porque es lo que recuerdo y mi lectura de las cosas.



T: ¿Fue un proceso doloroso o lo disfrutó?



LT: Ambas cosas porque al momento de escribirlo estuve reviviendo todos los acontecimientos y muchos eran dolorosos, pero también fue liberador. Necesitaba explicarlo todo y así volvieron a aparecer todas las emociones. Lo encaré de una manera muy emocional. Fue como la música de The Cure, que a veces es alegre y, otras, triste.



T: ¿Qué aspiraciones tenían cuando formaron la banda?



LT: Bueno, si le preguntás eso a Robert seguramente estará en desacuerdo con lo que voy a decir (risas). Él hablaría de algo artístico, pero lo que queríamos era escapar de donde vivíamos. Una vez escuché en una entrevista a David Bowie decir algo parecido, así que se ve que muchos empezamos a hacer música por lo mismo. Yo sabía que solamente con la música podía lograr eso. Nosotros vivíamos en un lugar muy aburrido, no había un futuro muy prometedor allí.



T: ¿Cómo se llegó a ese sonido tan particular de la batería en los primeros discos de The Cure?



LT: Ah, no, ese es un estricto secreto (risas). En realidad, tuve mucha suerte. Nosotros queríamos explorar un poco. Estaba el rock progresivo por un lado y el punk, por el otro, en aquellos años. Nosotros queríamos hacer algo diferente, no tan técnico ni tan estridente. Nos gustaba Can y la manera en que combinaba la batería con las guitarras. Tuvimos suerte porque en nuestro primer disco, el ingeniero Mike Hedges tuvo una buena visión de lo que buscábamos y tenía el conocimiento para lograrlo, porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo.



T: ¿Qué recuerdo tiene del mítico show de The Cure en la Argentina en 1987?



LT: Fue muy traumático para todos. Recuerdo que fue bastante tenebroso todo. No entendíamos qué pasaba. Fue curioso porque, cuando llegamos a la Argentina, nos asomábamos a la ventana del hotel y veíamos a los fans que nos gritaban que nos amaban, lo mismo que en la calle. Nos parecía todo maravilloso, pero el concierto fue desconcertante. Quedamos en shock y muy traumados por mucho tiempo.