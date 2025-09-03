En septiembre, Renault Argentina confirmó su política comercial con un nuevo aumento de precios, aplicando un ajuste promedio del 3,5% en todos sus modelos. Según Pablo Sibilla, presidente de la empresa, la prioridad sigue siendo la rentabilidad por encima del volumen de ventas.

Este reajuste se suma a la actualización de precios realizada el 8 de agosto, consolidando un contexto de incrementos que afectan a casi todos los fabricantes del país.

A pesar de estas subas, la lista de los 10 autos más baratos del mercado argentino no sufrió modificaciones significativas. No ingresó ningún modelo nuevo y solo se produjo un reordenamiento entre los existentes, con algunos modelos que subieron o bajaron en la tabla.

Un dato relevante para entender el mercado actual es que los autos más vendidos no corresponden a esta franja de precios accesibles. En cambio, la demanda se concentra en vehículos ubicados en un rango intermedio, entre los 27 y 30 millones de pesos. Allí se enfocan las principales marcas para potenciar sus ventas.

Los más económicos