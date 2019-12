Los agentes de viajes reclaman soluciones por la cancelación de vuelos a Cuba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) reclamó la urgente intervención y solución por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), ante la cancelación de vuelos de las empresas Avianca y Taca con destino a Cuba, informaron hoy desde esa entidad.



En tal sentido, iniciaron gestiones ante la Secretaría de Turismo, "por la cancelación intempestiva e injustificada de los vuelos con destino a la ciudad de La Habana que afectarán a cientos de pasajeros", señalaron desde la Faevyt en un comunicado.



Se reclamó la "urgente intervención y solución" por parte de la Administración Nacional de Aviación CIVIL (Anac) dependiente del Ministerio de Transporte y por la Secretaría de Turismo de la Nación.



"La única finalidad es dar una pronta respuesta a los usuarios de transporte aéreo, toda vez que de persistir el conflicto generará cuantiosas pérdidas a los pasajeros y consecuentemente a las agencias de viajes y turismo", remarcaron.



"Se hace constar que las reclamadas no han ofrecido aún solución alguna, cuando lo que corresponde es el endoso de los tickets para que el servicio se preste por otra transportadora en los términos de las condiciones generales del transporte aerocomercial Res. 1532/98, art.12", agregaron en el comunicado.



Según afirmaron desde la Comisión de Transporte Aéreo de Faevyt, “las empresas vinculadas directa o indirectamente, comercial o corporativamente con el Holding Avianca, que han realizado estas cancelaciones intempestivas no ofrecen ninguna de las soluciones previstas en el marco de las buenas prácticas internacionales, normativa internacional (Montreal, 1999)".



"Y menos aún -añadieron-, de la regulación nacional, cuyo organismo como autoridad aeronáutica nacional de aplicación y control, es el único con competencia para intervenir por los usuarios, toda vez que tiene la responsabilidad primaria de fiscalizar y controlar la explotación de los servicios aeronáuticos, como la actividad comercial de la aviación civil".



"Esperamos contar con una pronta respuesta, no sólo en favor de las agencias de viajes y turismo a las que representamos y que están siendo directamente perjudicadas por la falta de endoso de estos pasajes teniendo que asumir costos que no les corresponden, sino también, de los cientos de viajeros damnificados”, subrayaron.