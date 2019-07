Los antecedentes de “El Pepo” y cómo pueden complicarlo ante la Justicia

Tras el accidente vial del fin de semana en el que murieron dos personas y que involucra a “El Pepo”, el cantante quedó acusado por el "doble homicidio agravado" de Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, manager y músico de su banda respectivamente. Sus antecedentes pueden complicar su situación ante la Justicia ya que estuvo dos veces en prisión.

Según la fiscalía, todo indicaría que "El Pepo" manejaba ya que poco antes del siniestro grabaron un video en el que se lo ve al cantante al volante y enviando un saludo por el Día del Amigo.

El nombre del músico apareció por primera vez en los archivos policiales el 4 de enero de 2008, cuando tenía 33 años. Fue por un robo en el que hubo resistencia a la autoridad, lesiones por lo que estuvo tras las rejas 17 días.

A fines de febrero de ese año fue nuevamente detenido por una tentativa de robo por la que quedó más de cuatro meses alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz.

Su primera condena fue el 3 de marzo de 2009 cuando fue encontrado culpable de un robo agravado, hecho cometido utilizando un arma de utilería, que lo llevó por primera vez al penal de Ezeiza. Su pena terminaba en agosto de 2012, pero en marzo del 2011 fue beneficiado con libertad condicional.

Cinco meses más tarde volvió a prisión, obtuvo 6 años de condena por un robo simple. El penal de Ezeiza lo abandonó en noviembre de 2014.

"No es un centro de rehabilitación, uno se tiene que acomodar. Los primeros tres años no pensaba, el click lo hice en el 2012 cuando me dan la posibilidad de hacer música en el penal. Me llevaron a un módulo donde las cosas estaban más tranquilas y donde la gente hacía cosas por salir adelante", dijo en 2016 en un programa televisivo sobre su paso por la cárcel. Esos fueron los últimos datos en el prontuario de “El Pepo”, hasta el último fin de semana.