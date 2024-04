Luego de diversas quejas a la Comisión Directiva para contar con fondos necesarios, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caucete se ven obligados a cerrar indefinidamente. La dura decisión fue tomada luego que ya no tuvieran como sustentar el lugar, puesto que la estación no contaba con materiales, insumos, herramientas, ni móviles en funcionamiento para acudir a los accidentes de la comuna, lo que los imposibilitó a seguir prestando servicio a los cauceteros.

Un integrante del bombero, que optó por no dar a conocer su identidad por temor a represalias internas, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó la triste situación que están viviendo en estos momentos. "No tenemos una unidad en servicio pese a que arreglamos los móviles con dinero de nuestro bolsillo, pero se volvió a romper. Hemos reclamado a la comisión, pero desde la última reunión que hemos tenido, están ausentes", aseveró.

"Hace poco hubo un gran incendio en calle la Plata donde nos solicitaron de apoyo el destacamento N.º 5 de los Bomberos de la Policía y cuestión que no pudimos ir", comentó.

Esta situación del cuartel no es nueva. El 12 de marzo, los bomberos informaron a este medio que no tenían equipos de Protección Personal (EPP), ni móviles en funcionamiento, no contaban tampoco con las herramientas necesarias para enfrentar un incendio pequeño, ni hablar de uno de gran magnitud. Los integrantes contaron que desde años que se encuentra en una situación de abandono por parte de la Comisión Directiva, dos personas que los representan legalmente y son los encargados de brindarles todos los recursos necesarios para que los bomberos puedan trabajar tranquilamente.

"Mañana (por este viernes 19 de abril) habrá una reunión de todos los cuarteles voluntarios de San Juan para acordar el recibo de $14 millones que les corresponde para el sustentamiento, pero que seguramente no llegue nada porque no tenemos ni personería jurídica", detalló.

"Estamos desesperados porque ya tuvimos que cerrar, no tenemos como volver a solucionar los camiones porque no disponemos de fondos económicos. Hay un camión americano que son caros sus repuestos y no tenemos como costearlos", agregó. "Nuestro problema es la Comisión, quienes son los verdaderos responsables del cuartel y no hacen nada desde hace años", aseveró.