El pasado jueves 14 se conoció la situación que estaban viviendo los Bomberos Voluntarios de Caucete. La estación no contaba con materiales, insumos, herramientas, ni móviles en funcionamiento para acudir a los accidentes de la comuna, lo que los imposibilitó a seguir prestando servicio a los cauceteros. Ante la viralización del desesperante momento del cuartel, la intendente de la comuna, Romina Rosas, decidió reunirse con ellos para brindarle ayuda para que puedan activar su servicio nuevamente a la comunidad.

DIARIO HUARPE dialogó con Rosas y comentó que se reunió con la jefatura del cuerpo activo del cuartel para escuchar sus reclamos y necesidades. En el contexto de la mala situación que estaban viviendo el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Caucete, la mandataria les planteó un plan de trabajo en el marco de la emergencia donde la municipalidad puedan colaborar. En este sentido, como prioridad, van a solicitar la compra de equipos de protección personal (EPP) y proceder al arreglo de una movilidad que necesita la compra de una batería. Por otra parte, arreglar cuestiones del edificio como hacer arreglar algunos aires acondicionados, los servicios de gas, luz e internet estén al día, y también cuchetas, colchones y colchas para mayor comodidad durate las guardias.

Publicidad

Además, Rosas propuso un trabajo en conjunto de la Dirección de Seguridad y la Dirección de Tránsito de Caucete para poder visibilizar la labor de los bomberos voluntarios y de esta manera, incluirlos en diferentes actividades para poder seguir con su servicio. También destacó que el organismo siempre les brindó ayuda mediante un decreto que les ofrecía el combustible y algunas otras cosas que ellos necesitaban.

"Nosotros siempre hemos ayudado al cuartel voluntario, pero nunca presentaron una nota comentando la situación que estaban viviendo y que cada vez se agravaba por la cuestión económica. Apenas me enteré solicité reunión para que puedan activar nuevamente el servicio tan necesario para el departamento", dijo.

La máxima autoridad departamental aclaró que la municipalidad, actualmente, no cuenta con recursos para ayudarlos en todas las necesidades. Pese a eso, este medio habló con un integrante del cuartel y dijo: “Es un montón y esperamos que pronto se haga entrega de los materiales para poder activar el servicio porque hasta el momento seguimos sin funcionar". Además, agregó que a la municipalidad no le corresponde ayudarlos aunque reconocen que siempre estuvo dispuesto para lo que necesitaran, pero los verdaderos responsables son la comisión que los representa.

Situación compleja

Desde el año pasado los bomberos voluntarios de Caucete están pidiendo cambiar la comisión directiva y tener todo correcto en el tema legal para recibir como corresponde los subsidios, donaciones, ayudas económicas, etc. La comisión directiva es la parte representativa del cuartel, por eso también estuvieron presentes en la reunión. Esta asociación es la encargada de brindarles insumos y los recursos que donan, sin embargo, los bomberos denunciaron que hace años no reciben ningún tipo de ayuda por parte de ellos. "Desde el año pasado que estamos reclamando en la comisión directiva la situación aunque hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, comentó uno de los miembros del cuerpo. Incluso, finalizada la junta seguían sin un tipo de respuesta para la actual situación. La comisión solamente tiene una tarea en el cuartel y es que la estación de bomberos esté en condiciones operativas y ayudar en las necesidades que vayan surgiendo, dice un voluntario.

Cabe destacar que ya presentaron las notas con los pedidos correspondientes a la municipalidad. Durante la espera de recibir los elementos, el cuartel decidió realizar diferentes campañas para recaudar el dinero necesario para arreglar el resto de los móviles, comprar los insumos y la protección personal.

Publicidad

En este sentido, comentaron que como medida para recaudar están analizando lavar autos o vender paella. “Necesitamos el dinero para abrir y seguir asistiendo a la comunidad”, comentó uno de los integrantes del cuerpo.