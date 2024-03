El cuartel de Bomberos Voluntarios Nº1 de Caucete se encuentra en peligro, ya que no cuentan con los fondos necesarios el normal funcionamiento del mismo. La estación no cuentan con materiales, insumos, herramientas, ni móviles en funcionamiento para acudir a los accidentes de la comuna. Si no hay una pronta solución podrán cerrar definitivamente la estación.

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caucete explicaron a DIARIO HUARPE que el funcionamiento del cuartel es delicado y que decidieron disminuir el servicio. Todo esto se debe a que, por ejemplo, no tienen unidades funcionando, ya que según comentó tienen seis móviles que, en estos momentos, se encuentran con serios daños mecánicos, eléctrico y demás. Tampoco cuentan con elementos de comunicación, esenciales para trabajar y estar en constante contacto por los incidentes. También tiene fallas estructurales como los sanitarios que no están en condiciones, entre otros. Además, no tienen materiales ni el equipo de protección personal (EPP), que es obligatorio para el manejo de vehículo de emergencia.“Ya está todo obsoleto, todo viejo. Algunas herramientas ya han perdido el químico que cubre los equipos para que se apague el fuego. Incluso los vehículos no tienen seguros, entonces decidimos parar porque no queremos arriesgar nuestras vidas”, comentó uno de los integrantes.

Ante esta situación, explicaron que han decidido suspender el servicio momentáneamente para toda la comunidad caucetera, sin embargo realizarán guardias mínimas para cuidar los elementos, ya que detallaron que es lo único que hay y deben cuidarlo.

Según lo que comentaron, hace tres meses que están reclamando en la comisión directiva aunque hasta el día de hoy no han tenido ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, solicitaron ayuda a la Municipalidad de Caucete, pese a que no les corresponde. De igual manera, el concejal caucetero, Ramiro Fernández, fue hasta el lugar de trabajo de los bomberos y se reunió con la jefatura del cuartel. Por el momento, la única solución que les dio el concejal es averiguar cómo se encuentran con la personalidad jurídica. Esto es clave, ya que según comentaron, la comisión les expresó que les faltaba un papel. ¿Qué le da el personalidad jurídica a los bomberos? Mediante un trámite legal les da la voluntad de que ellos mismos puedan elegir una nueva comisión mediante una asamblea, que puedan tener socios, puedan autofinanciarse y recibir donaciones legalmente.

Afirmaron que hace años no reciben la parte económica que les corresponde y son ellos mismos quienes salen a buscar la forma de juntar el dinero para pagar los arreglos. “Un fin de semana, para una fiesta que se hizo en Caucete, tuvimos que ir a cuidar autos para que con lo recaudado podamos hacer los arreglos provisorios de los vehículos", contó la fuente.

Por su parte, el concejal Fernández afirmó que la comisión directiva actual está compuesta por dos personas, cuando debe ser conformada con mínimo tres. "Como organismo gubernamental no podemos asegurar nada, pero el cuartel está como hace diez años, sin ningún tipo de mejoría pese a que ha estado recibiendo subsidios y donaciones. El departamento por ordenanza municipal les da mensualmente dinero y combustible entonces se podría haber visto un progreso incluso no llegar a la situación en la que se encuentra actualmente la estación de bomberos”, enfatizó.