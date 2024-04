En el marco de esta campaña de cobro a deudores, el área de Rentas y Valores del Departamento de Hidráulica está emitiendo intimaciones. El proceso es simple, se concede un plazo de diez días hábiles, luego de la notificación para efectuar el pago. En caso de incumplimiento, la deuda será remitida a la Fiscalía de Estado y se activarán los mecanismos necesarios para proceder al corte del servicio.

El director de Hidráulica, Luis Kulichevsky explicó que “la provincia tiene un porcentaje de nivel de morosidad de 75% u 80%”. El porqué de este alto número se debe a que “figuran 30.000 cuentas que hay que determinar si están activas, entonces, lo que están haciendo es una limpieza de padrón”.

“Pueden llegar a ser 25.000 las cuentas deudoras y hay departamentos donde el nivel de morosidad es menor y otros donde no paga nadie” manifestó Kulichevsky.

Con respecto a lo reunido por el momento, aclaró que: “Se ha estado recaudando poco y nada, si uno ve la deuda de todo lo anterior, son alrededor de $2.000 millones. Son números que no se cumplen, son incobrables”.

“O nos tomamos esto en serio y empezamos a decir que el costo de distribución del agua en todo el mundo tiene un costo o no sé. Es de la única manera que lo vamos a tomar en serio” sentenció Kulichevsky.

“Lamentablemente, las intimaciones son lentas, tal vez podamos llegar a intimar a un 20% del total, porque no se hace de forma electrónica, lo que estamos tratando de ver con las juntas de riego y productores es que no tenemos que llegar a una intimación, que si no hay un compromiso de la mayoría de los regantes, cada vez vamos a brindar un peor servicio. Todos los años hay que invertir en eso” dijo al finalizar.