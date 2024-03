Los amantes de los animales en San Juan, dueños de hogares de tránsitos, proteccionistas y demás, se reunieron en la plaza 25 de Mayo este lunes 11 en horas de la tarde, para alzar su voz a favor de la Ley Conan, impulsada en Cámara de Diputados de la Nación. Los sanjuaninos convocados están a favor de la modificación del primer artículo de la ley 14.346, que aumentaría las penas para quienes ejerzan maltrato a los animales. Se le colocó Conan al proyecto de ley en honor al primer perro del actual presidente Javier Milei, que es de público conocimiento su aprecio por los canes.

Una de las que estuvo presente fue Emilia Merino, propietaria de la ONG “Pitbull en peligro”, quien dijo a DIARIO HUARPE que “las penas no son suficientes, necesitamos que haya educación. Lo que sucede es por falta de educación. Necesitamos castraciones masivas y constantes, pero tampoco se puede si la gente no toma consciencia de que tiene que castrarlos y que los animales deben estar dentro de sus casas”, expresó. Agregó que una de las excusas más utilizadas por la gente para abandonar a sus animales es porque se mudan y no les permiten perros dentro del nuevo lugar, “pero tampoco se contactan con adoptantes y deciden dejarlos tirados en las calles”.

Propietarias de ONG, hogares de tránsito e incluso los animalitos llegaron al lugar.

Las ONG no reciben ningún tipo de ayuda por parte del estado, sino que se mantienen adelante gracias al corazón, la disposición, la solidaridad y los bolsillos de la comunidad sanjuanina en este caso. “Actualmente, con la situación económica que atraviesa el país han bajado las donaciones”, aseguró Merino. “En nuestro caso que tenemos los perros judicializados, donde están reeducados y podrían darse en adopción, los juzgados no actúan. Esos perros terminan con nosotros, pero por lo menos esos perros nos dan los alimentos”, finalizó la propietaria de la ONG.

Otra problemática que tiene que ver con el dinero, es el monto y los aumentos de precios que han sufrido las veterinarias con respecto a las consultas y medicamentos para los animalitos. Alicia Díaz, del Hogar de Tránsito Felipe en Santa Lucía, comentó que en su hogar tiene a 41 animales de los cuales algunos tienes algunas complicaciones con respecto a su salud. “Tenemos perros con cáncer de hígado, otros tienen diabetes, es decir, son insulino dependientes. Hay algunos con problemas renales, animales que se arrastran porque les faltan sus miembros traseros, entre otros”, explicó. En estos casos, la medicación es complicada y sobre todo la atención con los veterinarios. Alicia comentó el ejemplo de los perritos con cáncer que deben comer un alimento especial, el cual cuesta $89.000 la bolsa de 10 kilos.

Una de las perritas rescatadas, Daisy, junto a sus rescatistas.

“Todo lo que conseguimos es gracias a la buena voluntad de mucha gente que nos ayuda con rifas, ferias americanas y así podemos llevar adelante desde el pago de boletas, hasta darles de comer a los animales”, agregó. Finalizó diciendo que “esta modificación significa añadirle peso a la ley ya existente, hacer que la ley se cumpla. Por eso espero que este gobierno tome cartas en el asunto porque hoy en día hay mucha maldad para con los animales y si el gobierno no pone los puntos, esto cada día va a empeorar más”, dijo Díaz.

Felipe, el perro que impulso el hogar de tránsito

La propietaria de este hogar de tránsito, Alicia Díaz, junto a su hermana Gladys, Roberto y Mónica, son quienes llevan adelante este proyecto. Desde hace 7 años que el hogar tiene funcionamiento y comenzó como un accionar propio, pero se fueron aumentando la cantidad de animales y tuvieron que salir a pedir ayuda a la comunidad.

“Nuestro hogar se llama así en honor a Felipe, nuestro primer perrito rescatado. Él tenía cáncer en los riñones y debía utilizar una sillita de ruedas para desplazarse”, comentó. Para finalizar, dejó sus redes sociales y número por si los sanjuaninos quieren contactarse con el hogar de tránsito ubicado en la Villa Marini, en Santa Lucía. Su Facebook es Hogar de Tránsito Felipe y el número de contacto es 2645871089.