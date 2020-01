Los calingastinos siguen esperando que habiliten los módulos sanitarios en La Isla y Alto Calingasta

A casi un año de sus aplaudidas llegadas al deartamento precordillerano, los módulos sanitarios siguen sin funcionar en La Isla y de Alto Calingasta.

En mayo, desde Salud Pública habían dicho que los habilitarían después de las elecciones, pero las elecciones pasaron, el año se terminó, el nuevo comenzó y los módulos, como dicen los vecinos, están juntando tierra.

“Yo no sé si el gobernador sabe que los módulos no están funcionando”, dijo uno de los vecinos de La Isla “porque cuando vino para acá yo le agradecí por lo que había hecho y él me dijo que no tenía que agradecerle nada y que pronto íbamos a tener los médicos atendiéndonos. Pero esto está sin funcionar”.