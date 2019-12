Los cauceteros vuelven a las calles reclamando agua potable

Fotos de Infocaucete y El Bastón diario digital

La concentración será en la plaza departamental Manuel Belgrano y luego, pacíficamente se marchará por la Diagonal Sarmiento, con posibles cortes de rutas en el ingreso a la ciudad de Caucete.

“Ya no creemos en las palabras”, dijo indignada una vecina del departamento “queremos soluciones y hasta que las soluciones no lleguen, no dejaremos las calles”.