Los cines sanjuaninos, a la espera de un protocolo para reabrir

Tras la publicación de una noticia en importantes medios nacionales, los sanjuaninos amantes del cine y la pantalla grande se entusiasmaron con una posible vuelta de las salas tras la aprobación de un protocolo para evitar contagios de coronavirus.

Sin embargo, voceros de las salas de cines locales desmintieron dicha información y acusaron de desinformación a los medios de gran alcance. “No es verdad. Todavía no sabemos. Algunos cines han abierto en diferentes partes del país, pero aquí recién estamos armando el protocolo”, le dijo a DIARIO HUARPE una fuente allegada a Play Cinema.

Según trascendió este martes por medio de las redes ya estaría aprobado y presentado el protocolo para la reapertura de cines, convocados los representantes por el Ministerio de Cultura de la Nación para definir acciones de prevención y desarrollar su actividad de forma segura. Según informaron, sólo resta que el Poder Ejecutivo dicte el decreto.

No obstante, acá aseguran que todavía todo es muy nebuloso y el Gobierno provincial todavía no ha hecho ninguna aclaración ni aprobado ningún protocolo. “Estamos armando el protocolo en conjunto con las grandes cadenas acá en San Juan y todavía no hay nada definido ni presentado. Sólo resta esperar la palabra de la Nación”, dijo la fuente.

El protocolo está firmado por todo el circuito de exhibición cinematográfica de la Argentina (las cadenas Hoyts-Cinemark, Showcase, Cinépolis, Multiplex, Cinemacenter, del Paseo, Paseo Aldrey, Atlas, Cinema City, Cinema Adrogué, Cinema La Plata, Cinema Devoto) y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo y Afines (Sutep).

Cinemacenter es una de las cadenas presentes en San Juan y también una de las que estaría colaborando con el resto de los cines sanjuaninos para armar un protocolo local. “Todo depende del Gobierno sanjuanino”, aseguró la fuente allegada. Algunas provincias ya tienen su propio protocolo y han abierto sus cines por medio de decretos y protocolos provinciales, como es el caso de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, donde algunos cines ya están funcionando.

Próximamente - Cine en Cines Publicada por Cinemacenter en Martes, 12 de enero de 2021

Han pasado 10 meses desde la última función de cine en San Juan y, al igual que a nivel nacional, fue uno de los tantos sectores de espectáculos y cultura más afectados por la pandemia. Desde entonces se ha debatido y argumentado acerca de la apertura y la necesidad de un protocolo urgente.

El protocolo de las grandes pantallas

Pero, ¿cómo funcionarían los cines y el protocolo? Según la fuente consultada por DIARIO HUARPE, los cines abrirían con un 50% de ocupación y sólo podrían ingresar hasta seis personas por burbuja social armada entre butacas y deberán estar separadas por 1,5 a 2 metros mínimo. Entre burbuja y burbuja habrán dos butacas de separación. La sala deberá higienizarse y desinfectarse antes y después de la función y entre función y función deberá ventilarse por 10 minutos.

Como en otros espacios públicos, deberá usarse barbijo y sólo podrán sacárselo para comer y beber, se tomará la temperatura y desinfectarán las manos de los asistentes.