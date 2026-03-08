Este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el deporte sanjuanino no se quedó al margen de la conmemoración. Los principales clubes de la provincia utilizaron sus canales oficiales para publicar mensajes cargados de emotividad, respeto y un fuerte llamado a la igualdad de derechos, recordando las raíces de una fecha que homenajea la lucha histórica de la mujer trabajadora.

Las redes sociales se transformaron en un mural de reconocimiento. El Club Atlético Alianza, por ejemplo, fue tajante en su postura: "Nos unimos a la lucha de las mujeres por el respeto, la no violencia y la igualdad de oportunidades y derechos", expresaron desde Santa Lucía. En la misma sintonía, Sportivo Desamparados acompañó la jornada con un mensaje de apoyo: "Acompañamos su lucha por más igualdad y reconocimiento".

La historia contada por ellas

Uno de los homenajes más destacados fue el de Colón Junior. El "Merengue" publicó un video corto con una frase que caló hondo en sus hinchas: "Nuestra historia también se escribió y escribe con ellas", reivindicando el rol fundamental de las mujeres en el crecimiento de la institución de calle Sargento Cabral.

Por su parte, el sur y el oeste de la provincia también se hicieron sentir. Atenas de Pocito eligió una frase inspiradora para sus seguidoras: "Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera". Mientras tanto, desde el departamento de los azahares, el Club Juventud Zondina envió un saludo "cargado de admiración y respeto a todas las mujeres en su día".

Una fecha de reflexión y lucha

Cabe recordar que el Día Internacional de la Mujer conmemora la participación de la mujer en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Lo que originalmente nació como el Día de la Mujer Trabajadora, hoy es una jornada de visibilización contra las barreras sociales y la violencia de género.

Los clubes sanjuaninos, que día a día ven crecer la participación femenina en sus tribunas, comisiones directivas y campos de juego, reafirmaron este 8 de marzo su compromiso para que el fútbol sea, finalmente, un espacio inclusivo y seguro para todas.

Los saludos de los clubes por el 8M