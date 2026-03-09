Rechazo total de UDA: afirman que la oferta salarial es insuficiente

El clima en las paritarias docentes de San Juan volvió a tensarse el pasado miércoles 4 de marzo. La Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional San Juan, anunció el rechazo contundente a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para el periodo marzo-junio 2026. Bajo la consigna "¿Propuesta superadora o rechazo a la realidad?", el gremio cuestionó duramente los montos y los plazos de incremento.

La negativa del gremio se da luego de que el secretario general de Gobierno, Emilio Achem, en la previa a la primera reunión de paritarias, generara expectativas en el sector. “Vamos a llevar una propuesta superadora”, había sostenido el funcionario al referirse al encuentro previsto entre el Estado local y los gremios docentes para continuar con la discusión salarial; una promesa que, para los representantes de UDA, no se vio reflejada en la planilla de liquidación presentada.

La oferta oficial contemplaba un esquema escalonado que, para el sindicato, resulta insuficiente frente a la escalada de precios. Según el detalle técnico, marzo arrancaría con un 5% sobre el valor índice de diciembre 2025, sumado a puntos en los códigos A01 y E60. Sin embargo, el punto de mayor conflicto radica en el mes de abril, donde la propuesta estipula un 0% de aumento, seguido de un incremento mínimo en mayo que apenas representa unos $2.916 adicionales.

Para la conducción del gremio, estos números no cubren las necesidades básicas. "Mientras los costos suben mes a mes, recibir $0 en abril y apenas poco más de dos mil pesos en mayo es condenar al docente a la pérdida total de su poder adquisitivo", sentenciaron a través de un comunicado.

El rechazo de UDA se fundamenta en tres ejes centrales que denuncian un "desprecio al diálogo" por parte de las autoridades locales. Sostienen que el Gobierno no ha evaluado las propuestas alternativas que el sector viene presentando desde diciembre de 2025.

Además, advirtieron sobre un círculo vicioso en la economía provincial: "Un salario que no alcanza para comer impide pagar impuestos y obliga a vivir de préstamos", señalaron, vinculando la baja salarial con la caída de la recaudación.

"Sin salarios dignos no hay educación. Defender nuestro sueldo es defender la economía de San Juan", concluye el reclamo de la seccional, que ahora espera una nueva convocatoria con una oferta que realmente contemple la inflación que, aseguran, "devora" sus ingresos mes a mes.

La propuesta en números: el impacto en el bolsillo

Para graficar la situación, desde UDA difundieron cómo impactaría la oferta en un sueldo docente de un trabajador con 16 años de antigüedad y Radio 1 (40%):

Marzo: $54.912

Abril: $0

Mayo: $2.916

Junio: $43.562 (basado en el 5% del valor índice de marzo)

Total de aumento acumulado: $101.390