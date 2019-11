Los créditos prendarios no encuentran su piso y en octubre retrocedieron otro 17%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cartera total de créditos prendarios retrocedió en octubre 17% respecto a igual mes de 2018, con un monto de $ 82.813 millones, afectado esencialmente por las altas tasas de interés y el tipo de cambio, según un informe elaborado por First Capital Group.



La caída registrada en octubre es una continuidad de lo que vino pasando en el mercado local en los últimos cinco años, con cortos períodos positivos, en los que este tipo de préstamos disminuyó alrededor de 30% en valores reales ajustados por la evolución del índice de precios al consumidor.



First Capital Group, en su informe, subrayó que la evolución de los créditos prendarios y el volumen de financiamiento vino cayendo en la medida en que se fue desvalorizando la moneda nacional.



“A principio de 2014, el stock alcanzaba los $ 31.652 millones, los cuales ajustados por la variación del índice de precios al consumidor equivaldría a$139.153 millones, mientras que, a fines de 2018, el saldo real apenas superaba los $97.000 millones, un 30% menos”, precisó el informe.



Además de la fuerte caída registrada en el cotejo interanual, en octubre el volumen de créditos prendarios respecto a septiembre pasado mostró una caída de 1,94%, continuando la tendencia de los meses previos.



“Esta operatoria es la de mayor caída en los últimos 12 meses: muchos factores negativos inciden en esta tendencia a la baja: el aumento del valor de los rodados, el aumento de la tasa de interés, la desaparición de las operaciones a plazos superiores a los 24 meses, la retirada de los Bancos de este circuito y la desconfianza del consumidor”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



El volumen de financiamiento cayó entre enero de 2014 y julio de 2016, con una breve recuperación durante la etapa pre-electoral de 2015.



En el segundo semestre de 2016 retomó una tendencia alcista que se extendió hasta fines de 2017, cuando comenzó a desvalorizarse la moneda local y se produjo una sostenida baja de los saldos financiados con prendas.



“Muchos factores se asociaron para arrojar este resultado. El más notorio y evidente: el alza de la tasa de interés activa, lo cual desalentó la renovación de vehículos que se encontraban dentro del rango de uso normal, por lo cual se puede esperar a producir el recambio en mejores condiciones, postergando en el tiempo el consumo”, sostuvo Barbero.



“La volatilidad es otro de los factores que ha influido en este resultado ya que trajo aparejada una disminución de los plazos que se ofrecían en las financiaciones; también debemos mencionar el alza del tipo de cambio, el cual se trasladó en gran medida al precio de las unidades nuevas, junto con los anteriores factores hacen inalcanzable el crédito para amplios sectores de la población”, concluyó Barbero.