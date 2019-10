Tini arrancó su segundo Luna Park sold out luciendo un impactante body negro con apliques plateados a juego con su capa y sus bucaneras Sarkany. Así cantó Princesa, Ya no hay nadie, Respirar y Fresa, el hit de 35 millones de views que cantó junto al colombiano Lalo Ebratt.

Apenas comenzó a sonar Finders Keepers, Tini apareció en el escenario con un short de jean deshilachado con piedras y un top blanco con red.

Ese outfit que diseñó su vestuarista Victoria Miranda también lo lució con una campera de jean de diseño a la hora de cantar Si tú te vas con la artista chilena Cami Gallardo.

Siempre brillarás, Diciembre, Cristina, Oye, Consejo de amor y Por qué te vas los cantó con un vestido colorado en tul con una falda con volados y strapless con ribetes de shantung de Javier Saiach. Además, este diseño lo eligió para dar a conocer Diciembre, un tema inédito que estrenó acompañada por doce músicos.

El viernes 18 de octubre a las 23:05, Tini le dio la bienvenida a Yatrá diciéndole al público: “Encontré una persona sincera y buena que me quiere, me cuida, me respeta y me entiende. Lo amo con todo el corazón y es un honor para mí cantar con él porque, más allá de ser mi novio, es un gran artista que admiro”.

Luego de interpretar Cristina y de besarla, Seba la miró a los ojos y le dijo: “Te amo, Tinita”.

Con un dos piezas de paillettes en tonos pastel, Tini bailó interpretando La cintura, Suéltate el pelo, Flores, Quiero Volver, Te quiero más y 22.

Este último tema –que introdujo diciendo “levante la mano quien quiera vivir su edad, porque yo quiero vivir mis 22, ¡carajo!”– lo hizo con Pablito Lescano.

¿Su frase de despedida? “Gracias, Argentina, gracias. Los amo. ¡Que Dios los bendiga!”.

Fotos: Julio Ruiz y gentileza Loli Gortari y @tatusigis.

