Las ventas de vehículos 0 km en octubre mostraron un balance positivo frente al mismo mes de 2024, aunque registraron una leve baja respecto a septiembre. El clima electoral y la suba del dólar influyeron en la dinámica del mercado, generando cierta cautela entre compradores y concesionarios, aunque sin frenar el crecimiento anual del sector.

En el ranking de autos, camionetas y SUV, octubre trajo algunas sorpresas y consolidó la supremacía de ciertos modelos. La Toyota Hilux volvió a liderar las ventas, con 2.523 unidades vendidas en octubre y 27.112 acumuladas en el año, seguida por la Toyota Yaris (2.253 unidades, 28.286 acumuladas) y el Peugeot 208 (2.232 unidades, 26.887 acumuladas).

Entre las pick ups medianas, la Ford Ranger se ubicó segunda con 2.031 unidades, mientras que la Volkswagen Amarok sumó 1.619 patentamientos, consolidando la pelea por los primeros puestos del segmento.

En los SUV, el líder fue el Ford Territory, con 1.709 unidades, seguido por el Chevrolet Tracker (1.532 unidades). Dentro del segmento de autos chicos, Volkswagen Polo alcanzó 1.460 unidades, mientras que la recién llegada Volkswagen Tera sorprendió con 1.347 patentamientos, logrando ingresar al top ten.

Los 10 vehículos más vendidos en octubre