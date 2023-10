Los estremecedores motivos: Tony Ferguson explica por qué no se retira de UFC

Tony Ferguson está en el centro de las miradas en UFC, debido a su larga racha negativa. Después de ser uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, lleva años sin poder ganar y, como si eso fuera poco, sus últimas derrotas han sido más que devastadoras para él. Por eso, los fanáticos le han solicitado que se retire para poder recordar sus mejores momentos. Por esto, el "Cucuy" respondió en The MMA Hour.

"No estoy listo para retirarme. Ser cortado de UFC nunca estuvo en mi proceso de pensamiento, retirarme nunca estuvo en mi proceso de pensamiento. Lo único que estaba en mi proceso de pensamiento es: '¿Qué carajo estás haciendo? Pon tu maldita mierda en marcha. Haz lo que tengas que hacer para entrenar de la manera que necesitas entrenar. Como, deja de joder. Estoy tratando de ayudar a tanta gente", contó Ferguson al comienzo.

Luego, Tony añadió: "Hombre, ayúdate a llegar a donde necesitas estar para que así podamos ayudar a otras personas. Y eso realmente me puso en marcha. No es fácil hacer lo que hacemos dentro de esa jaula. Se necesitan muchas malditas pelotas. Pero no tenemos la única ocupación en la que se necesitan pelotas, así que tengo la suerte de poder hacer lo que hago y, como dije, nunca se me pasó por la cabeza que debería rendirme ante la jubilación".

Más fundamentos de Ferguson

"Me puse en esta jodida posición y estoy muy cansado. Estoy tan jodidamente cansado de ponerme en estas jodidas posiciones en las que me hace perder un partido. Se trata de probar cosas nuevas en la pelea en lugar de en la sala de práctica. Y no comienza en la pelea, comienza en la sala de práctica. Siempre tienes que hacerlo en la sala de práctica, y si no funciona en la sala de práctica, no lo haces en el maldito campo de juego. Y creo que di por sentado mi propio talento", argumentó el "Cucuy".

Para cerrar, Tony Ferguson admitió: "El trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro, y siempre lo he hecho: si no tuviera más talento que la otra persona, mi trabajo duro siempre se manifestaría. Y en estas últimas peleas, simplemente lo dejé escapar de mis manos, hombre. A veces simplemente tienes que decir adiós y luego seguir adelante, y creo que finalmente lo hice y puedo volver a confiar, lo cual es muy difícil para un tipo como yo, porque todos me miran como a un superhéroe".