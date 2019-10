Los independentistas catalanes mantendrán su reclamo pese a las advertencias de la Justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los partidos independentistas catalanes pactaron hoy mantener el reclamo en el Parlamento por el derecho a la autodeterminación, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre las consecuencias legales que podría acarrear la acción.



El anuncio llega una semana después de que el TC español diera a conocer la sentencia contra los líderes de JxCat, ERC y la CUP que lideraron la gesta independentista de octubre de 2017.



Los tres partidos se comprometieron a mantener el reclamo en una resolución que, si bien roza la desobediencia, está redactada en términos que evitan incurrir en ese delito.



En una conferencia de prensa, el presidente regional, Qim Torra, celebró el acuerdo alcanzado con las otras formaciones independentistas, que tras las protestas de la semana pasada unificaron sus reclamos.



"Nadie prohibirá nunca que este país continúe avanzando en la línea de lo que la ciudadanía quiere. Llegaremos tan lejos como la ciudadanía quiera llegar. Estaremos siempre al lado de la defensa del derecho a la autodeterminación, siempre", dijo Torra, citado por la agencia de noticias EFE.



El ejecutivo autonómico catalán acordó hoy también instar al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a "un diálogo sin condiciones" en el que seguirá defendiendo el derecho a la autodeterminación como vía para defender el futuro político de Cataluña.



Este es un escenario que de momento no contempla Sánchez que hoy, en un acto electoral en la ciudad de Huelva, en el sur de España, dijo que si Torra quiere hablar "que lo haga primero con los catalanes, sobre todo con los que no piensan como él" y que "si tiene que hacer llamadas, que lo haga a la convivencia".



Después del acto electoral en Huelva, Sánchez se trasladó a Barcelona, donde visitó a policías heridos en distintos hospitales de la ciudad.



En una de las visitas, en el Hospital de Sant Pau, Sánchez se fue con un sabor amargo ya que los directivos de la institución se negaron a recibirlo y debió abandonar el lugar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, abucheado por el personal que le recriminó no haber visitado a los civiles heridos que también se encontraban en esa institución.



Cuando se conoció la noticia de que Sánchez se dirigía a Barcelona, Tsunami Democratic, la organización que convoca las protestas vía Telegram hizo una convocatoria ante la Delegación del Gobierno para evitar que el jefe de Gobierno se encuentre con la delegada Teresa Cunillera.



La convocatoria, que en pocas horas reunió a 1.000 personas e impidió el encuentro, demostró con claridad la fuerza de la organización de cara a las próximas movilizaciones.



Durante toda la jornada hubo corte de calles y concentraciones frente a las dependencias judiciales, donde los manifestantes reclamaban la libertad de los detenidos en las protestas, 194 personas de las cuales 28 están con prisión provisional.