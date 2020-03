Los muertos por coronavirus en San Juan no tendrán autopsia ni velatorio ni serán cremados

La jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, anunció este jueves que junto a la ministra de Salud Alejandra Venerando empezaron a analizar algunas recomendaciones sobre el manejo de los cadáveres en medio de la pandemia por coronavirus.

Jofré dijo que los muertos por esta enfermedad no tendrán autopsia ni velatorios y tampoco podrán ser cremados en San Juan.

“Es muy duro porque los familiares no se van a poder despedir de ese ser querido”, sostuvo.

La funcionaria aseguró que los médicos del Hospital Rawson, donde estarán los pacientes en estado crítico, recibieron un protocolo de actuación en el lugar

"El paciente que fallece tendrá un tratamiento especial incluso la persona que lo tendrá que preparar y vestir", dijo la funcionaria.

El cadáver se colocará en una bolsa mortuoria que tiene que cumplir determinados requisitos. Jofré señaló que todavía no tiene un número exacto de las que comprará San Juan, debido a que no se puede hacer una estimación porque en la provincia aún no hay casos positivos.

El protocolo establecido indica que el cuerpo del fallecido debe estar siempre en un cajón cerrado, no podrá ser velado, aunque la familia podrá disponer del proceso crematorio. La funcionaria dijo que San Juan no cuenta con crematorios habilitados en esos casos y que el lugar más cercano para hacerlo es en la provincia de Mendoza.

"Según un estudio científico, las cenizas no serían en principio transmisoras del virus", aclaró.