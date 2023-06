Juntos por el Cambio presentó dos listas de precandidatos legislativos en San Juan. Una de ellas, la que representa a Horacio Rodríguez Larreta, está integrada por la actual diputada provincial Nancy Picón. La abogada sanjuanina jugará como aspirante a diputada nacional. En este marco, DIARIO HUARPE habló con ella sobre los diferentes ejes que preocupan a la provincia, como agua y minería.

La respuesta de Picón

- ¿Qué objetivo tiene al defender una banca nacional representando a todos los sanjuaninos?

En realidad hay que trabajar siempre en consenso con el Ejecutivo provincial, entendiendo que es quien maneja y trabaja todos los días con las necesidades de los sanjuaninos, convencida de que el Gobierno de San Juan va a estar en manos de Marcelo Orrego. Claramente, las necesidades, las cosas que sean trabajadas en Nación para los sanjuaninos van a tener el apoyo.

- ¿Qué leyes le parece fundamentales impulsar para San Juan?

A nivel nacional hay varias cosas de las que ni se habla. Por ejemplo, en Latinoamérica, la Argentina es el único país que no tiene la Ley de Salud Cerebral, que es tan importante y trabaja todo lo que es lo previo a la demencia senil. Por ahí no cambian el día a día de los argentinos, pero cuando vos pasás por esas necesidades con un familiar te das cuenta lo importante que son. También el objetivo es poder trabajar con que todas las provincias tengan su Ley de Endometriosis, que sea a nivel nacional. Esto que yo pedí acá en San Juan y lamentablemente no tuvo tratamiento hasta hoy, es que en todo el país la pirotecnia sea sonora cero, que podamos trabajar entendiendo que el autismo es algo cada vez más frecuente, no solo en la provincia sino en el país. Otra cosa es trabajar con el tema de las pymes, el tema de los impuestos, ver realmente qué impuestos son necesarios y qué no, porque la verdad es que estamos llenos de impuestos, cada vez hay más. Hay que empezar a sacar un poco de impuestos para hacerle un poco más fácil la vida a los sanjuaninos y a los argentinos.

- ¿Cómo trabajaría con las leyes relacionadas a la minería? ¿Y con las legislaciones ambientales?

La minería, mientras que sea minería sustentable, que cuide el ambiente, debe seguir en la provincia porque nosotros somos una provincia minera. Mucha gente ha podido vivir de la minería y ha habido un momento en que tuvo un auge. Lamentablemente, desde hace cinco o seis años nadie gestionó para San Juan, pero todas las leyes que sean apoyan la minería sustentable y responsable, por supuesto que vamos a acompañar.

- ¿Cómo trabajaría desde el punto de vista legislativo para atacar la emergencia hídrica que azota a la provincia?

Hemos presentado en la Legislatura provincial un proyecto de ley que tenía que ver con la creación del Ministerio del Agua y de las Energías, entendiendo que es primordial, todo lo que tenga que ver con el agua, con el cuidado del agua, con los recursos para poder trabajar fuertemente en todo lo que sea el ahorro y el buen manejo del agua va a ser muy importante. Es muy importante para Marcelo, es muy importante para este equipo. Marcelo Orrego ha presentado proyectos de ley a nivel nacional y nosotros hemos hecho lo propio a nivel provincial. Obviamente, sin que hayan sido trabajados estos proyectos de ley, ni siquiera tratados.