Los pedaleros del SEP entrenan para volver a la competencia en ruta

Después de estar más de dos meses entrenando en casa por la pandemia, los ciclistas del Sindicato de Empleados Públicos volvieron a rodar en ruta, de acuerdo a las indicaciones que establecen los protocolos del Covid San Juan y la Secretaría de Deportes. También a trabajar con las máquinas de un gimnasio totalmente renovado. Todo el esfuerzo se centra para empezar con buen pie la temporada de ciclismo en la provincia y alcanzar el mayor objetivo planteado para este año: el Campeonato Argentino de Ruta.

(Foto de Sergio Leiva)

Si bien no hay fechas oficiales para la vuelta del ciclismo, en San Juan el rumor es que la actividad comenzaría a fines de septiembre. En cambio a nivel país, el panorama es totalmente diferente. De no haber complicaciones el Campeonato Argentino de Ruta (suspendido en mayo) tendría inicio a fines de diciembre para que el título no quede vacante. Sin embargo, esta incertidumbre no es un obstáculo para los Bichos Verdes, que con Juan Pablo Dotti a la cabeza, dedican cuatros horas diarias de entrenamiento en las rutas sanjuaninas. Las salidas en bicicleta eran de lunes a sábado, pero ahora se agregó el domingo para tener un entrenamiento más completo, comentó el capitán Dotti.

(Foto de Sergio Leiva)

Hace tres semanas que Leonardo Cobarrubia, Matías Lisa, Darío Álvarez, Leonardo Bravo, Ángel Naveda, Maximiliano Lucero y Dotti pedalean para tener una excelente vuelta, ser protagonistas en el ciclismo local y nacional y poner al SEP en lo más alto. El trabajo en el gimnasio es tres veces por semana y tiene un horario más acotado de 45 minutos o una hora.

(Foto de Sergio Leiva)

Las instalaciones fueron modificadas debido a la pandemia. Las autoridades exigen que las máquinas estén separadas por dos metros de distancia, que haya una puerta de entrada y otra de salida, que se use alcohol en gel y se registre el ingreso de los atletas de alto rendimiento, explicó el preparador físico del equipo de ciclismo del SEP Gustavo Milla.