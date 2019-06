Los pescadores que realizan operativos de limpieza para mantener sin residuos los ríos

Para ellos, lo primero es cuidar el medio ambiente. Es por eso que hasta propagan la pesca sustentable, es decir, la técnica mediante la que el pez se devuelve al hábitat natural. Pero ahora están dando un paso más. Cada vez que salen, limpian la vera del río. Es decir, se dedican a recolectar residuos que la gente arroja en el lugar. Es por eso que están buscando a más personas a que se sumen a esta campaña de limpieza.

Quienes están al frente de esta movida son los más de 50 integrantes de la Asociación Mosqueros de San Juan. Se trata de una institución sin fines de lucro que nuclea a los cultores de la pesca con mosca en la provincia de San Juan.

“Lo ideal es que la gente no arroje residuos, pero como esto no sucede, entonces salimos a recolectarlos para llevarlos a un lugar apropiado. Nosotros promovemos el cuidado del ambiente desde varias aristas”, dijo Octavio Costabile, uno de los integrantes de la asociación.

Cada vez que los pescadores salen a algún río, llevan consigo bolsas de residuos para realizar la recolección. Esta semana realizaron una actividad inusual que incluyó hasta las familias. Fueron hasta la vera del río San Juan, el brazo que está bajando por calle Las Moras, entre Zonda y Ullum.

Allí se encontraron con un panorama poco alentador, por la cantidad de basura que había desparramada en el lugar.

“Llegamos a encontrar restos de cubiertas, pañales, cajas de vino y una impresionante cantidad de colillas de cigarrillos. Intentamos traernos la mayor cantidad de residuos posible. Pero la idea sería que directamente no arrojaran nada en ese lugar. Hay que tomar conciencia que esa es el agua que tomamos y con la que regamos los cultivos”, agregó Octavio.

La Asociación de Mosqueros San Juan tiene como premisa fundamental producir el menor impacto posible en la zona donde pescan. Esto incluye no dejar residuos y limpiar el lugar una vez que terminan la jornada. Incluso, la técnica de pesca con mosca se basa en una filosofía sustentable ya que hay pesca, pero también devolución. Con todo esto lo que buscan es contagiar a la gente de los buenos hábitos que incluyen no arrojar residuos en los sitios no permitidos.

Para que los sanjuaninos conozcan su actividad, publican las fotos de cada operativo de limpieza en las redes sociales.