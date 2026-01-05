El Gobierno de San Juan confirmó que los cuatro postes SOS instalados a lo largo de la Ruta Nacional 150, en el Paso Internacional de Agua Negra, se prevé que estén operativos a finales de enero de 2026, marcando un hito en la conectividad y la seguridad de uno de los corredores fronterizos más importantes entre Argentina y Chile.

El presidente de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, confirmó a DIARIO HUARPE que los postes SOS que tendrán cámaras lectoras de patentes, cámaras de seguridad y conectividad ya estarán operativos a finales de enero. "Comenzamos con los trabajos, ya está el cemento puesto, se está fraguando y eso debe estar sobre el 20 de enero", aseguró.

El funcionario explicó que la inauguración podría haberse concretado antes, pero los retrasos se debieron a la época del año y a las condiciones de trabajo en altura. “Nos atraparon justo las fiestas de fin de año y hay que trabajar en altura, por lo que el personal debe permanecer en el lugar. También influyeron las lluvias, ya que se trabaja en altura. Esa semanita nos complicó. Pero no creo que necesite más de 20 días, por eso estimamos que el 20, 22 o 23 de enero ya debería estar funcionando”, aseguró Gutiérrez.

De acuerdo a lo que había explicado Gutiérrez, las cuatro estaciones estarán equipadas con Cada poste contará con cámaras de seguridad, botón de comunicación directa con el Cisem (Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911) y cámaras lectoras de patentes, además de conexión a internet satelital tipo Starlink, fueron instaladas con el objetivo de brindar asistencia inmediata a quienes transitan por este cruce internacional, tanto en situaciones de emergencia permitirá a los viajeros solicitar asistencia como grúa, ambulancia o rescate vial, además de ofrecer una cobertura de internet

Vale destacar que el proyecto se realiza en conjunto con Vialidad Nacional y el Ministerio de Minería de San Juan, en el marco del programa Desarrollo de Comunidades, que financia la conectividad y seguridad en zonas estratégicas de la provincia. “Es un trabajo que el gobernador Marcelo Orrego viene impulsando desde el inicio de su gestión, con el objetivo de mejorar el paso de Agua Negra”, aclaró Gutiérrez.

La instalación de los Puntos SOS representa una respuesta concreta a una demanda histórica: la ausencia de servicios básicos de comunicación en un corredor fronterizo de alta montaña, donde las condiciones climáticas y geográficas dificultan las respuestas de emergencia tradicionales.

Con esta mejora, el Paso de Agua Negra suma no solo más seguridad y conectividad, sino también un paso firme hacia una ruta más integrada, monitoreada y preparada para atender las necesidades de los miles de argentinos, chilenos y turistas que transitan este emblemático punto de frontera cada temporada.

La Quebrada de Zonda, a punto de inaugurarse

Patricio Gutiérrez también confirmó que hacía fines de enero se inaugurará la conectividad en la Quebrada de Zonda, uno de los puntos turísticos de la provincia. “Vamos a instalar puntos gratuitos de internet, es decir, puntos específicos de conexión, principalmente en la confitería y en la boletería, para que la gente pueda pagar con aplicaciones desde el celular”, explicó. Según detalló, habrá ocho puntos en total, de los cuales dos estarán en las boleterías y uno en la confitería.