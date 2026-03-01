Francia, Reino Unido y Alemania, que conforman el denominado bloque E3, evalúan sumarse a la ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de una escalada que sacude a Medio Oriente.

En una declaración conjunta, los tres gobiernos advirtieron que considerarán “tomar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región”, lo que podría incluir acciones destinadas a destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones desde su territorio de origen.

Además, confirmaron que trabajarán en coordinación con Washington y los aliados regionales en los planes para desmantelar la infraestructura militar que, según sostienen, amenaza la estabilidad regional.

Condena a los ataques iraníes

Los líderes europeos condenaron los ataques “indiscriminados y desproporcionados” lanzados por Teherán, que, según indicaron, alcanzaron incluso a países que no participaron de las primeras operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

“Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región”, remarcaron, al tiempo que instaron al régimen iraní a cesar de inmediato las ofensivas.

Incidentes en el Golfo

La tensión escaló luego de que un dron iraní impactara en instalaciones militares francesas en Emiratos Árabes Unidos, provocando daños materiales limitados en un hangar naval. También se registraron acciones contra infraestructuras en Qatar, Baréin y Kuwait.

Por su parte, el Ministerio de Defensa británico informó que un caza Typhoon, en una misión conjunta con Qatar, logró neutralizar un dron iraní que se dirigía hacia territorio aliado.

El posicionamiento del E3 marca un punto de inflexión en la crisis y abre la puerta a una eventual participación directa europea en un conflicto que amenaza con expandirse en toda la región.