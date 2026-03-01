San Martín enfrenta este domingo a Tristán Suárez desde las 20.30, por la fecha 3 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio 20 de Octubre y contará con el arbitraje de Fernando Benítez.

El Verdinegro, dirigido por Ariel Martos, atraviesa un buen momento futbolístico. Viene de derrotar 2-0 a Deportivo Madryn por la Copa Argentina y, en la fecha anterior del torneo, superó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Con estos resultados, el conjunto sanjuanino llega fortalecido en lo anímico y con la intención de sumar fuera de casa para mantenerse en los puestos de protagonismo en el inicio del certamen.

Por su parte, Tristán Suárez arriba a este compromiso tras igualar 0-0 ante Nueva Chicago. El equipo bonaerense intentará hacerse fuerte como local y cortar la racha positiva del Verdinegro.

El choque promete intensidad en el estadio 20 de Octubre, con dos equipos que buscan consolidarse en la Zona y empezar a marcar su rumbo en una Primera Nacional que, como cada temporada, se presenta extensa y altamente competitiva.