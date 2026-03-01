En medio de una profunda crisis futbolística, Newell's Old Boys decidió apelar a la fe en la previa del clásico rosarino frente a Rosario Central. En uno de los palos del arco del Estadio Marcelo Bielsa apareció pegada una estampita de la Virgen María, con la esperanza de revertir la mala racha.

La Lepra es el equipo que menos puntos sumó en el campeonato: apenas dos en siete presentaciones en el Torneo Apertura. El clásico, correspondiente a la fecha 8, marcará además el debut oficial de Frank Darío Kudelka como entrenador rojinegro.

Publicidad

En su presentación, el DT dejó en claro el desafío que asume: “Desafiarme implica no ir a lugares donde todo está cómodo y bien. No puedo darme el lujo de perder una oportunidad de dirigir el clásico. Hubiese sido más fácil extender la negociación y tomar el equipo el lunes, pero no es el mensaje que quiero dar. Yo quiero estar y me siento muy entusiasmado. Es una oportunidad maravillosa. No hay nada mejor para salir de esto”.

Bajas sensibles y debut caliente

Pese al optimismo del flamante entrenador, el panorama no es sencillo. Kudelka no podrá contar con el arquero chileno Gabriel Arias ni con el volante David Sotelo, habituales titulares en el ciclo anterior encabezado por Favio Orsi y Sergio Gómez. Tampoco estarán en el banco Brueno Cabrera, Jerónimo Russo y Facundo Guch.

Publicidad

Enfrente estará un Rosario Central en alza. La Academia ganó los últimos cinco clásicos ante el Rojinegro y viene de imponerse 2-1 frente a Gimnasia en La Plata. Además, se ubica cuarto en la Zona B con 11 unidades, consolidando un presente muy distinto al de su eterno rival.

Mucho más que fútbol

Ante este contexto adverso, en el Parque Independencia decidieron recurrir a algo más que la estrategia y el planteo táctico. La presencia de la imagen religiosa en el arco simboliza la búsqueda de un golpe anímico que permita cambiar la historia reciente.

Publicidad

El clásico rosarino paraliza a la ciudad y no admite términos medios. Entre la urgencia deportiva y la mística popular, Newell’s apuesta a que la fe sea el punto de partida para empezar a torcer su destino.