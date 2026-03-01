El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército norteamericano hundió nueve embarcaciones de la Marina iraní y destruyó en gran parte el cuartel general naval del régimen persa, en el marco de un ataque masivo ejecutado el sábado.

“Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Marina iraní, algunos de ellos relativamente grandes e importantes”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social. Y agregó: “Vamos por el resto: ¡pronto estarán reposando en el fondo del mar también! En otro ataque, destruimos en gran medida su cuartel general naval. ¡Aparte de eso, a su Marina le va muy bien!”.

Más temprano, el Mando Central de Estados Unidos informó a través de X que una corbeta iraní de la clase Jamaran fue alcanzada durante el inicio de la llamada Operación Epic Fury. Según el parte oficial, el buque se estaría hundiendo en el golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar.

Apertura al diálogo en medio de la escalada

En paralelo a la confirmación de los ataques, Trump aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que está dispuesto a dialogar con las autoridades iraníes, aunque evitó precisar fechas o interlocutores.

“Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, sostuvo. También afirmó que varios de los funcionarios con los que Estados Unidos negociaba “han muerto” durante los recientes bombardeos y acusó a los dirigentes iraníes de haber “querido pasarse de listos”.

Las declaraciones se conocieron poco antes de que el Pentágono confirmara las primeras bajas estadounidenses de la campaña militar: tres militares muertos y cinco heridos graves.

Tensión regional y advertencias

El mandatario norteamericano se mostró convencido de que un eventual levantamiento popular contra el régimen iraní podría estar cerca, al mencionar celebraciones registradas en distintas ciudades de Irán y entre la diáspora en Nueva York y Los Ángeles. No obstante, evitó anticipar si Washington profundizará los bombardeos para respaldar una eventual rebelión interna.

Consultado sobre posibles amenazas contra territorio estadounidense, Trump se negó a brindar detalles y relativizó el impacto económico del conflicto. “Esto podría haber sido un enorme aumento de precios del petróleo si las cosas hubieran salido mal”, afirmó, al tiempo que descartó consecuencias negativas para su espacio político de cara a las elecciones de medio término.

En paralelo, Israel lanzó una nueva ola de ataques sobre Teherán y prometió una “cadena de bombardeos sin interrupciones”. Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes respondieron con al menos ocho oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y bases militares en el Golfo.

El saldo en Israel ascendió a al menos diez muertos, incluidos nueve fallecidos en la ciudad de Beit Shemesh, en el ataque más letal contra suelo israelí desde el inicio de la actual escalada bélica.