Crece la incertidumbre sobre el paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, luego de que distintas fuentes indicaran que habría sido trasladado de la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I en Venezuela, donde estuvo detenido de manera irregular durante 448 días. Sin embargo, ninguna autoridad confirmó oficialmente la versión.

Según informes periodísticos y testimonios que circulan, el traslado del suboficial se habría producido en la noche del sábado pasado. La información se conoce en medio de un contexto de liberaciones de presos políticos tras la aprobación de una Amnistía General por parte del Parlamento venezolano, y de presiones diplomáticas para que también sean liberados los detenidos extranjeros como Gallo.

Versiones encontradas y falta de confirmación

Algunos internos del penal habrían gritado que el gendarme fue sacado de la cárcel, aunque hasta el momento se desconoce su destino real. “Seguimos buscando información verificada de adonde pudieron llevarlo, si a otra cárcel o si en efecto está en marcha una posible liberación”, señalaron fuentes cercanas.

El Gobierno argentino todavía no emitió un comunicado oficial sobre el supuesto traslado, aunque monitorea la situación desde distintos canales diplomáticos para determinar si se trata de un paso previo a una liberación o simplemente de un movimiento dentro del sistema penitenciario venezolano.

Expectativa y reclamos

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, publicó en su cuenta de X que no hay información confirmada sobre el paradero de su pareja, pero reiteró la expectativa de recibir noticias positivas después de más de 400 días de injusticia y detención.

Hace pocos días, Gallo logró comunicarse por primera vez con su familia tras 445 días sin contacto, lo que reavivó la esperanza de quienes reclaman su liberación y el regreso seguro del gendarme a Argentina.

Por ahora, el drama continúa y la comunidad internacional sigue atentamente cada fragmento de información que pueda clarificar la situación de un hombre cuya detención ha generado reclamos de organismos de derechos humanos y presiones diplomáticas desde Buenos Aires hasta Caracas.